PPA de Mauá recebe 4.624 sugestões, sendo 67,7% de mulheres

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), concluiu a etapa de escuta popular para a construção do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 com ampla participação da sociedade. Ao todo, 4.624 propostas foram recebidas entre ações pré-definidas e sugestões espontâneas da população, tanto presencialmente quanto por meio digital. Desse total, 656 contribuições foram espontâneas, escritas livremente pelos moradores, sem uso das opções pré-definidas.

De acordo com a Prefeitura de Mauá, a participação feminina representou 67,7% do total de contribuições, dado que demonstra, segundo aliados do governo, o engajamento das mulheres na definição das prioridades do município para o próximo quadriênio. No entendimento geral do Paço Municipal, a população conseguiu expressar suas demandas de forma livre, conduzindo os rumos da cidade.

“Foi uma experiência muito positiva. Em 2021, realizamos o PPA apenas de forma online. Desta vez, conseguimos ampliar, com etapas presenciais e virtuais. A população compreendeu a importância de participar, contribuir com propostas e ajudar a construir o futuro da nossa cidade. Esse diálogo mostra que o processo de reconstrução de Mauá segue acontecendo, com o objetivo de cuidar da cidade e, principalmente, das pessoas. A participação popular é uma marca do nosso governo”, avaliou o chefe do Executivo.

A consulta pública online ficou disponível de 7 a 29 de junho, enquanto as sete audiências públicas presenciais aconteceram entre os dias 9 e 17 de junho, em diferentes regiões da cidade. Os encontros tiveram como objetivo principal ouvir os moradores, prestar contas da atual gestão e incentivar o diálogo direto com a população. Ao todo, mais de 1.200 pessoas compareceram às audiências presenciais, das quais 185 se manifestaram diretamente e formularam contribuições.

TEMAS MAIS CITADOS

De acordo com o secretário de Finanças, Vagner da Rocha, os temas mais citados refletem as preocupações centrais da sociedade mauaense. “A área mais mencionada foi planejamento urbano e habitação, com forte demanda por regularização fundiária. Em seguida vieram educação, com cerca de 20% das escolhas, e saúde, com aproximadamente 16% das manifestações”, detalhou o secretário de Finanças.

A elaboração do novo PPA começou com a fase de diagnóstico, que envolveu a análise da situação atual das políticas públicas em diversas áreas, com base em relatórios técnicos das secretarias municipais e do Sama (Serviço de Saneamento de Mauá), além das informações obtidas nas consultas públicas.

Os próximos passos envolvem a análise técnica das propostas pelas secretarias municipais. “Estamos enviando as contribuições ainda esta semana para avaliação. As secretarias verificarão se essas demandas já estão contempladas no planejamento atual ou se há necessidade de ajustes. Vamos analisar a viabilidade técnica e orçamentária e, a partir disso, iniciar a formulação dos programas e ações que integrarão o PPA”, completou Vagner da Rocha.

As propostas recebidas servirão de base para a definição de metas e prioridades do município para os próximos quatro anos, além de nortear a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do orçamento municipal.





