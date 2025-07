Rio Grande da Serra. O som de Robson Miguel. A lembrança de Júlio Abe. Marques de Pombal... ...e a língua brasílica afetada.

Foi muito bom e interessante o encontro em Rio Grande da Serra. Humberto Pastore comandou e organizou tudo muito bem.

Nós da AME - Dado assumpção, Eliene Amaral e eu - chegamos atrasados (problemas no caminho) e não saímos na foto oficial. Mas ainda consegui tirar uma foto com o Robson Miguel.

Conheço o Robson desde o início de sua carreira há cerca de 40 anos, quando ele vinha me pedir data para se apresentar no Teatro Cacilda Becker - e ele se lembrou de mim!

Hilda Breda - Presidente da AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo

Peabiru.

Texto: João Tomás do Amaral

Robson Miguel apresentou trabalho sobre a Trilha do Peabiru a partir dos povos originários.

Enfocou suas tradições e suas expressões linguísticas dentro das etnias.

Abordou trabalho realizado no IHGSP juntamente com o confrade Júlio Abe: a maquete da Trilha do Peabiru no trecho paulista;

Explicitou a etimologia de algumas palavras e a intervenção de Marques do Pombal no controle do uso da língua brasílica à época.

Ao final da luxuosa comunicação, Robson Miguel interpretou, ao violão, a bela Ave Maria de Gounod.

ROBSON E SEU VIOLÃO. Em 27 de junho no encontro de memorialistas e anos atrás se apresentando na Pedreira de Rio Grande da Serra: sempre lembrando do saudoso Júlio Abe, criador do Museu de Rua

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 10 de julho de 1975 – Edição 2794

SANTO ANDRÉ – Prefeito Antonio Pezzolo instruía seu chefe de gabinete, Humberto Moura, a instalar em local nobre a escultura de bronze Minerva, doada pela família do farmacêutico Zezinho Brancaglioni.

SÃO CAETANO – Estátua de São Pedro permaneceria na cidade. Obra do artista Agenor dos Santos, foi recusada pelo Vaticano. Nova ordem: seria instalada na Avenida Goiás, defronte ao IMES.

NOTA DA MEMÓRIA – Duas obras, dois destinos: 1) a estátua Minerva foi preservada e exposta nos jardins do Museu de Santo André; 2) tomada de cupim, a estátua de São Pedro apodreceu no pátio da USCS, sucessora do IMES.

FRASE – “Atualmente não temos condições de organizar um museu porque a Prefeitura possui um acervo muito pobre e desorganizado”.

Miller de Paiva e Silva, Secretário de Educação e Cultura de Santo André

EM 10 DE JULHO DE...

1905 – Inaugurada a luz elétrica em Bragança (Paulista).

1930 – Concluída a primeira viagem de estudos em automóvel entre o Rio de Janeiro e Montevidéu. O jornalista Américo R. Netto percorreu 2.153 quilômetros a partir de 19 de junho daquele ano.

A viagem fez parte do projeto da Associação Paulista de Boas Estradas com o objetivo de defender a melhoria do sistema viário no País.

1940 – Salvador, 9. A próxima peregrinação baiana aos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Os peregrinos conduziriam uma escultura do Senhor do Bonfim a ser oferecida a São Paulo em retribuição ao recebimento de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ofertada pelos paulistas.

NOTA DA MEMÓRIA – Recebida, a imagem do Bonfim foi ofertada pela Arquidiocese de São Paulo à sua paróquia mais pobre, a do Parque das Nações, em Santo André, onde permanece.

1955 - Inaugurado o Edifício IV Centenário, no centro de Ribeirão Pires.

No Pacaembu, Corinthians 2, Benfica 1, gols de Águas (para a equipe portuguesa) e Claudio (cobrando pênalti e falta para o Corinthians). No outro jogo da rodada, no Maracanã, Flamengo 2, Peñarol 1.

O Corinthians sagrava-se campeão da Taça Internacional Charles Miller.

Os campeões: Gilmar; Homero e Alan; Idario, Julião e Roberto (Goiano); Claudio, Luizinho, Baltazar, Rafael (Paulo) e Nelsinho.

HOJE

Dia Mundial da Lei

Dia da Saúde Ocular

Dia do Engenheiro de Minas

Dia Internacional da Pizza

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bananal, Capivari, Pindamonhangaba, Rio das Pedras e Santa Isabel.

Também aniversariam em 10 de julho: Araruna e Sousa (PB), Bambuí (MG), Santo Antonio da Imperatriz (SC) e São Luiz do Norte (GO).

Os sete filhos de Santa Felicidade

10 de julho

A Igreja comemora a festa dos sete filhos mártires de Santa Felicidade de Roma: Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vital e Marcial. Corria o século II da era cristã.

Especificamente, o dia de Santa Felicidade é o 23 de novembro.

