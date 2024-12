Obituário - 25 de dezembro de 2024

Santo André

Maria Filomena Leite, 90. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Feitosa, 87. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Espírito Santo, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulce da Silva Carrera, 86. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marcos de Souza Filho, 85. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Vanda Martins de Freitas, 80. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Aleixo Casimiro, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Vanda Maria Chiavegatto Venâncio, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Irineu Barbon, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sacomã, Capital. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Helena de Barros, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Armando José do Nascimento, 82. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Antenor Gomes Machado, 76. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Clebis Alves de Souza, 58. Natural de Rodeiro (Minas Gerais). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.