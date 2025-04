Corinthians dá show em noite de gala de Memphis e Yuri e o bate Vasco

Abrindo a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se recuperou da derrota de meio de semana na Sul-Americana e teve uma atuação contundente para vencer o Vasco neste sábado por 3 a 0. A vitória veio por conta de belas atuações dos dois atacantes fora de série da equipe: Yuri Alberto e Memphis Depay, que foram responsáveis pelos dois gols e duas assistências do Corinthians na noite.

O time paulista não tomou conhecimento do Vasco desde o início do jogo e logo no começo do primeiro tempo contou com o talento da dupla Yuri Alberto/Memphis Depay para resolver. Aos 12 minutos, o holandês ajeitou de peito para o brasileiro completar de primeira para o fundo das redes.

Aos 26, o camisa 9 puxou o contra-ataque, rolou para Memphis, que tocou por cima com categoria na saída de Léo Jardim. O holandês quebrou um jejum de seis jogos sem balançar as redes, seu maior número de partidas consecutivas sem um gol desde que chegou ao Corinthians.

No segundo tempo, Depay voltou a brilhar com um passe açucarado para Matheus Bidu balançar as redes, mas Anderson Daronco anulou o gol após revisão no VAR por uma falta do lateral corintiano.

Com o controle da partida desde o primeiro tempo, o Corinthians ficou mais cauteloso na etapa final, mas já era tarde para o Vasco entrar no jogo. A equipe cruz-maltina definha nas mãos de Fábio Carille, que poupou Philippe Coutinho e colocou Vegetti apenas no segundo tempo após jogar fora de casa na Sul-Americana no meio de semana.

Já no final da partida, Memphis deixou sua marca novamente, recebendo passe de Matheus Bidu e girando com categoria antes de bater para o fundo das redes. Porém, novamente o VAR entrou em ação para anular o gol por um impedimento na origem do lance.

Mas já nos acréscimos João Victor, contra, marcou o terceiro gol da equipe paulista, enquanto a torcida gritava "Olé" na Neo Química Arena.

Com este resultado, o Corinthians venceu a sua primeira partida no Brasileirão e vai aos 4 pontos. Já o Vasco permanece com 3 pontos após ganhar a sua partida de estreia na competição.

O time alvinegro volta a campo na terça-feira, na Colômbia, contra o América de Cali pela Sul-Americana. No mesmo dia, o Vasco recebe o Puerto Cabello em São Januário.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 X 0 VASCO

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Maycon), Carrillo (Martínez), Breno Bidon e Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto (Hector Hernandez). Técnico: Ramón Díaz.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas, Piton; Mateus Carvalho (Alex Teixeira), Jair (Hugo Moura), Tchê Tchê (Vegetti) e Payet; Loide Augusto (Adson) e Rayan (Nuno Moreira) Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Yuri Alberto, aos 12 minutos do 1º tempo, Memphis Depay, aos 26 do 1º tempo; João Victor (contra), aos 45 do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raniele, Martínez, Matheusinho (Corinthians); Jair, João Victor (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

RENDA - R$ 2.958.819, 70.

PÚBLICO - 43.250 pessoas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).