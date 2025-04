Foragido por estelionato é preso em São Bernardo

Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), ligada ao 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu na manhã deste sábado (5) um criminoso foragido da Justiça. Acusado de aplicar golpes milionários em todo País, o homem foi detido na Rodovia Anchieta, em São Bernardo.

A prisão no km 23 da via foi encaminhada ao 3º Distrito Policial da cidade. Segundo os agentes, o criminoso era identificado como CEO do chamado 'Banco Autibank'. Conhecido nas redes sociais, ele já possuía dois mandados de prisão expedidos no Rio de Janeiro, por estelionato, após comandar o esquema de fraudes financeiras.

O flagrante aconteceu após patrulhamento tático na região. Apesar da ausência de ilícitos na abordagem, os policiais identificaram o homem com base nas características de procurados pela Justiça disponível em banco de dados.