Cristo Redentor abraça vira-lata caramelo para campanha sobre adoção

O monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu na noite desta sexta-feira, 4, uma projeção especial em que o Cristo aparece abraçando um cachorro vira-lata caramelo.

"Nesta noite, o Santuário Cristo Redentor se uniu a uma causa que nos lembra que o amor cristão não se limita: ele começa com o ser humano, mas se estende a toda a criação. Em uma projeção inédita, o Cristo apareceu abraçando um cachorrinho caramelo - símbolo dos milhares de animais em situação de abandono no Brasil", escreveu o Santuário Cristo Redentor em sua conta no Instagram.

A ação faz parte de uma campanha sobre adoção responsável de animais da GoldeN, submarca de rações da PremieRpet. O vira-lata caramelo é o símbolo da campanha.

Nesta sexta-feira, 4, foi comemorado o Dia Mundial dos Animais de Rua, data de conscientização sobre o abandono de animais. "O Cristo abraça. E nos ensina que cuidar da criação é também um ato de fé. A adoção responsável é uma forma concreta de estender esse abraço", finalizou o Santuário em sua postagem.

Além de promover a projeção, PremieRpet doou 27 toneladas de ração a instituições do Consórcio Cristo Sustentável. O alimento atenderá a cerca de 600 animais resgatados.