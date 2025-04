Trocar discurso por ação

O Grande ABC está de olho nos quase R$ 50 bilhões que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reservou para investir via Novo PAC. Como o objetivo do Programa de Aceleração do Crescimento representa oportunidade para o Brasil corrigir gargalos históricos de infraestrutura e serviços públicos, os prefeitos creem no olhar interessado de Brasília aos pleitos feitos pelos sete municípios. A federação não pode se esquecer de que a região reúne quase três milhões de habitantes e figura como a quarta maior economia regional do País, com um PIB (Produto Interno Bruto) superior a R$ 150 bilhões, o que a credencia automaticamente para receber parte considerável do bolo orçamentário.

As sete cidades da região cadastraram mais de 50 propostas, somando, ao menos, R$ 2,2 bilhões em solicitações. O volume e a variedade dos projetos evidenciam tanto a demanda acumulada quanto o potencial de impacto social e econômico caso as iniciativas sejam contempladas. As prioridades apresentadas pelos municípios não são luxos nem apostas incertas, mas necessidades estruturais que dialogam com os objetivos do próprio Novo PAC. De São Bernardo a Rio Grande da Serra, os pedidos englobam áreas sensíveis como saúde, educação, drenagem urbana e mobilidade. As propostas são coerentes com os eixos do programa federal e refletem o compromisso com soluções estruturantes.

Ignorar ou reduzir a importância dos pleitos locais seria desperdiçar a chance de transformar uma realidade urbana complexa que afeta milhões de pessoas. A região abriga significativa concentração populacional e desempenha papel estratégico na economia nacional, com forte presença industrial, rede de serviços e proximidade com o maior centro logístico do Brasil. Investir nas sete cidades é questão de reparação histórica, dado o abandono das últimas gestões. O governo federal precisa entender que atender às reivindicações regionais fará girar uma engrenagem fundamental para o avanço do País. É hora de Brasília sair do discurso e mostrar, com gestos, que compreende a importância do Grande ABC.