Novo partido vai exercer domínio no Grande ABC

Caso o martelo seja batido e PSDB, Podemos e Solidariedade se consorciem e se tornem um novo partido no Brasil, como se discute de modo avançado nos bastidores, o bloco resultante comandará mais da metade dos 2,7 milhões de habitantes do Grande ABC. Se a futura sigla, cujo nome ainda não está definido, se tornar realidade, ela estará no comando de Santo André e São Bernardo, municípios que, juntos, têm 1,5 milhão de moradores, ou 57,83% do total. Se a agremiação vier a se consolidar, como dão a entender os envolvidos na articulação ouvidos pela coluna, vai se tornar hegemônica na região e, com isso, garantir lugar de destaque a seus afiliados nas mesas de negociação para a escolha dos candidatos à Presidência da República e ao governo do Estado em 2026.

Encontro

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL-foto), recebeu ontem a visita do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Na pauta do encontro projetos futuros que têm potencial para destravar investimentos do Estado a São Caetano. “Falamos sobre os primeiros meses de trabalho. Agradeço (a Luiz Fernando) pela conversa e por se colocar à disposição da cidade”, destacou Tite. O petista aproveitou a ocasião para parabenizar o liberal pelo retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal.

Dedinhos

São tempos de paz no Grande ABC. Seis anos depois que os então prefeitos – e compadres – Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e Orlando Morando (sem partido), de São Bernardo, brigaram feio e deram início a uma cisão que dura até os dias atuais, os sucessores de ambos, respectivamente Gilvan Junior (PSDB) e Marcelo Lima (Podemos), realizam hoje, a partir das 10h, solenidade em conjunto para assinar as ordens de serviço para a revitalização das praças São Sebastião e Herbert de Souza (Betinho), localizadas nas divisas entre os dois municípios.

Contra a intolerância

O vereador de Diadema Josa Queiroz (PT), integrante da Fucabrad (Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros de Diadema), é grande defensor da liberdade religiosa e das crenças de matriz africana. Da umbanda, o parlamentar usou as redes sociais para convidar a comunidade religiosa para a 1ª Caminhada da Maria Padilha, que tem como foco o combate à intolerância religiosa. O ponto de encontro para a atividade, que ocorrerá na próxima segunda-feira (7), a partir das 19h, é a Rua Guaicurus, 561, Vila Conceição.

Marketing político

No dia 20 de maio, Mauá será palco do evento Estratégia e Marketing Político 360, organizado pelo especialista em marketing e estratégia, Gerson Moura. Reunindo os principais nomes do marketing político brasileiro, Lucas Pimenta e Juarez Guedes, que fez a campanha vitoriosa do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), a agenda oferecerá insights estratégicos sobre campanhas eleitorais, mandatos e comunicação política eficaz.

Volta às origens

O vereador de São Bernardo Ananias Andrade (PT) retomou os vídeos emblemáticos que marcaram sua campanha em 2024. Fingindo ser idoso, o petista critica a altura dos assentos dos pontos de ônibus da cidade. Segundo o vereador, norma técnica determina que os bancos devem ter entre 40 e 45cm de altura, mas os instalados em alguns pontos estão 17cm abaixo do mínimo exigido. “Isso compromete a acessibilidade, principalmente para idoso e pessoas com mobilidade reduzida. Estamos falando de dinheiro público sendo mal utilizado.”