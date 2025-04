Gilvan e Marcelo Lima reforçam união do Consórcio com obra conjunta

Os prefeitos de Santo André e São Bernardo, respectivamente, Gilvan Junior (PSDB) e Marcelo Lima (Podemos), anunciaram neste sábado (5) a primeira obra conjunta da região, reforçando a importância do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Ambos assinaram a ordem de serviço para reforma das Praças São Sebastião e Hebert de Souza, na divisa dos municípios, com investimento de R$ 2 milhões por parte de Santo André e R$ 780 mil de São Bernardo.

O projeto conjunto é emblemático por ser o primeiro em parceria entre as cidades da região, mas também ocorre oito anos após os então prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e Orlando Morando (sem partido), de São Bernardo, terem anunciado obras no local, mas não terem entregue após ruptura por motivos políticos. "Santo André e São Bernardo agora é só amor e carinho para com a população", disse Marcelo Lima.

Gilvan corroborou a declaração do podemista, afirmando que o momento é de união. "O Marcelo mostra no dia a dia que é grande parceiro. Essa relação tem sido muito boa. O Marcelo conseguiu reunir os sete prefeitos do ABC e trazer a Capital (para o Consórcio). O Grande ABC ganha muito", pontuou o tucano.

A revitalização do equipamento, de cerca de 4 mil metros, vai contemplar a implementação de academia ao ar livre, quadra com grama sintética, espaço pet, quadra de beach tennis, pista de caminhada, área de convivência, entre outros atrativos. A reforma será entregue em 180 dias.