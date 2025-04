Presidente da Câmara de Santo André é vítima de fake news

O presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), afirmou ao Diário que é falso o convite para sessão solene em homenagem ao Dia do Policial que está sendo encaminhado a integrantes das corporações em seu nome.

No convite consta que a cerimônia será realizada no próximo dia 10, às 19h, no plenário João Raposo Rezende Filho da Câmara e que serão homenageados os melhores policiais, bem como será entregue prêmio de R$ 12 mil a cada um 'pelos valorosos esforços e resultados em prol da população de Santo André'.

“Estão mandando o convite aos policiais em meu nome. Inclusive está escrito Carlos Corrêa e não Ferreira. É maldade e eu não sei dizer o motivo disso. O convite é mal feito e pode até ter um fundo político. Logo deve aparecer quem fez. Sempre aparece ”, afirmou Carlos Ferreira.

O presidente da Câmara afirmou que realmente ocorrerá uma sessão solene, a qual pode ser postergada em virtude desse convite falso.