Em 50 minutos, dois aviões da Latam colidem com pássaros no aeroporto de Guarulhos

Dois aviões da Latam se chocaram com pássaros ao pousarem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, neste sábado, 5. Uma terceira ocorrência foi confirmada pela administração do aeroporto, mas aconteceu na origem do voo, fora do sítio aeroportuário. Não foi divulgado o terceiro avião envolvido. Os pousos ocorreram sem riscos para passageiros e tripulação.

De acordo com a Latam, as duas colisões com pássaros (bird strike) aconteceram em menos de 50 minutos. "As aeronaves pousaram em total segurança, porém episódios como estes geram grande impacto em toda a operação", diz, em nota.

A empresa afirma ainda que a alta incidência de bird strikes nos aeroportos brasileiros "pode afetar a segurança operacional e acaba prejudicando muitos passageiros, com voos cancelados ou atrasados, além de provocar custos adicionais com reparos e manutenção de aeronaves, motores fora de operação e eventual escala de tripulantes".

Segundo a companhia em, 2024, a Latam Brasil registrou bird strike em 513 de seus voos no Brasil.

O setor tem alertado para a necessidade de uma gestão eficiente da fauna por parte dos municípios e administradores aeroportuários nas proximidades dos aeroportos brasileiros.

Conforme mostrou o Estadão, em média, dez aviões colidem com aves diariamente em todo o País, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Seis incidentes diários acontecem com aeronaves da aviação comercial. A colisão com pássaros é a segunda maior causa de incidentes aeronáuticos, atrás apenas de falha ou mau funcionamento de componentes do avião.

Em fevereiro deste ano, um Airbus A321 da Latam foi obrigado a retornar ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após colidir com uma ave durante a decolagem. O nariz do avião ficou destruído. Na época, o Galeão disse que o incidente aconteceu fora do sítio aeroportuário.

A Gru Airport, concessionária do Aeroporto de Guarulhos, diz em nota que, após as três suspeitas de bird strike registradas neste sábado, as aeronaves e postas foram vistoriadas e todas as medidas de monitoramento e afugentamento foram tomadas. "Importante ressaltar que este aeroporto apresenta o mais baixo índice de colisão com aves (bird strike) entre os principais aeródromos brasileiros", diz.

Além disso, segundo a nota, o número de ocorrências vem diminuindo nos últimos anos, sendo de 60% a redução apenas na comparação entre 2023 e 2023.

O plano de gerenciamento de fauna inclui ações como manejo de ovos, ninhos e animais, controle de vegetação, remoção de poleiros e abrigos, além de técnicas de afugentamento.