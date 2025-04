Palavra do Leitor - 5 de abril de 2025

Consórcio reunificado

‘Após ser reunificado, Consórcio mira ação contra as enchentes’ (Primeira Página, dia 2). Leitor deste jornal há longos anos, faço o registro da cobertura jornalística ‘Forte, mas desunido’ (Primeira Página, 14 de janeiro). O Diário foi protagonista ao mobilizar os prefeitos da região focando no Consórcio Intermunicipal. O retorno da cidade de São Caetano e a grata surpresa da cidade de São Paulo são momento histórico, possibilitando projetos estruturais, de mobilidade urbana, ações antienchentes. Acima de tudo, qualidade de vida e bem-estar aos moradores da região. Parabéns ao Diário, que, na sua imparcialidade, contribui em demasia para o progresso regional. Agora unidos, destaque também aos prefeitos.

Ronaldo Duran

Santo André

Etec de Ribeirão Pires

‘Alunos estão há 21 dias sem aula presencial’ (Setecidades, ontem). O Centro Paula Souza não dá conta de gerenciar todas as Etecs. Em sua maioria estão abandonadas, em recurso material e humano. Hoje as Etecs são apenas menos piores que as escolas estaduais.

Alline Ramos

do Facebook

Décimo terceiro – 1

‘Governo antecipa o 13º de aposentados do INSS’ (Economia, ontem). Isto é só para o gado lembrar do salário de R$ 1.039 para R$ 1.045. Quem lutou para ter aposentadoria para os trabalhadores foi a direita ou a esquerda? Hein, bolsominions? Muitos precisam. É um dinheiro de grande valia. Só o presidente para ajudar os menos favorecidos. Salário, no tempo do presidente das trevas, aumentou R$ 5. Só aqueles que têm uma aposentadoria gorda é que não reclamam.

José Aparecido Bernardes

Diadema

Décimo terceiro – 2

Desesperado, não sabe o que fazer para aumentar sua popularidade, que a cada dia que passa está pior, reflexo de um desgoverno. Tudo que faz hoje já é pensando em 2026. Vai achando que ele está preocupado com o povo... Se realmente tivesse, diminuiria o imposto que pagamos. Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo.

Celso Possar

Santo André

Décimo terceiro – 3

Deveria dar aumento digno para os aposentados, não antecipar o décimo terceiro. Chega no fim do ano, estes não têm dinheiro nem para comprar frango.

Gibi Adilson

do Facebook

Rejeição

‘Aprovação de Lula volta a cair e é a pior desde o início do governo, diz pesquisa’ (www.dgabc.com.br). Aumentou a rejeição ao governo Lula. Neste terceiro mandato, Lula vem sendo desaprovado entre as mulheres e jovens, principalmente no Nordeste, onde Lula sempre teve maioria dos votos. É sinal de que bateu no bolso das pessoas o preço dos alimentos, a inflação fora da meta, e a população vem dando respostas. A estratégia do governo em criar fatos se dizendo ser o salvador da pátria, não está surtindo efeito. Dessa forma, as pesquisas vêm mostrando que as narrativas estão caindo no descrédito. A população vem percebendo que esse é um governo que gasta mais do que arrecada, só pensa em taxar, sem se preocupar com a economia, o que é perceptível na inflação que não para de aumentar.

Izabel Avallone

Capital

Câmara de São Bernardo

‘Postagem de João Viana gera incômodo em vereadores’ (Política, dia 3). Ué ir buscar recursos para a cidade está incomodando por que? Estes vereadores são uma piada. Parabéns ao jovem vereador João Viana e ao deputado federal Alex Manente.

Xande Gil

São Bernardo