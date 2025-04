Chuvas transbordam rio, derrubam árvores e desalojam famílias em cidades de SP

Os temporais que atingiram o Estado de São Paulo entre a noite da sexta, 4, e este sábado, 5, provocaram estragos em diferentes cidades do território paulista. A Defesa Civil informou que o nível de chuvas na Serra do Mar chegou a 407mm nas últimas 24 horas.

Em Ubatuba, com uma precipitação de 177mm, os temporais causaram transbordamento de rios, quedas de árvores e deixou famílias desabrigadas.

Os bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix registram quedas de árvores. Uma delas atingiu o muro de uma casa, na Rua Goiabeira, no bairro Sesmaria.

Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou feriado. Na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do quilômetro 73, uma árvore caiu sobre a pista. A via chegou a ser interditada para a limpeza e o trânsito já foi liberado.

A gestão estadual disse que enviará ajuda humanitária para atender as pessoas afetadas.

O auxílio inclui cestas básicas, kits de higiene pessoal, colchões, cobertores, entre outros itens, que deverão ser retirados em um depósito da Defesa Civil em Tremembé.

Além de Ubatuba, Santo André foi outra cidade afetada pelas chuvas. O município do ABC Paulista, na Região Metropolitana da capital, registrou 126mm de precipitação na estação meteorológica de Paranapiacaba.

A Defesa Civil registrou um deslizamento de terra na Rua Maria Cristina Norma, no bairro Parque América, que provocou a queda de um muro e também derrubada de árvores sobre as vias públicas. Não houve relato de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.

Em Rio Grande da Serra, também na Grande SP, e em Bananal, no extremo leste do Estado, árvores também caíram sobre a rua, atingindo fiação elétrica.

Em Bananal, a ocorrência aconteceu na Rodovia Sebastião Diniz de Moraes (SP 247), na altura do quilômetro 20, via que dá acesso ao Sertão da Bocaína. A via permaneceu interditada até a limpeza da pista.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, outra região bastante afetada pelas chuvas, a Defesa Civil registrou um deslizamento de terra no bairro Fracanlaza, que acabou por não atingir nenhuma residência. Contudo, uma família foi encaminhada para a casa de parentes por precaução. Também não há registro de pessoas feridas.

Em Ilhabela, no litoral norte, 26 árvores caíram, incluindo sobre imóveis. Uma residência foi atingida pela vegetação e uma família precisou ser desalojada. A estrada dos Castelhanos chegou a ficar temporariamente interditada por conta das ocorrências, mas já foi liberada.

As equipes da Defesa Civil do municípios informam que seguem em campo atuando na desobstrução das vias e prestando apoio à população.

As rodovias Rio-Santos e Tamoios foram interditadas ao longo do dia. A primeira liberou o tráfego de veículos de forma total por volta das 18h30 deste sábado, mas a segunda segue com o trecho de descida para o litoral norte, via Serra Velha, interditada, até a publicação do texto.

A descida sentido litoral e subida sentido São José dos Campos acontecem em operação comboio pela Serra Nova.

A situação da Tamoios é atualizada em tempo real no site da concessionária e no perfil da empresa no X (antigo Twitter).