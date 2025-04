Arsenal poupa titulares para duelo com o Real Madrid e só fica no empate

Na caça ao Liverpool, o Arsenal visitou o Everton no estádio Goodison Park, em Liverpool, neste sábado, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês, e não saiu do empate por 1 a 1. O Arsenal entrou em campo com os reservas, preservando seus principais jogadores para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, diante do Real Madrid, e pagou caro com um resultado longe do esperado.

Assim, apesar de reduzir a vantagem do líder para 11 pontos - 73 a 62 -, o Arsenal poderá ver o concorrente abrir 14 pontos à frente, caso derrote o Fulham, neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no estádio Craven Cottage. O Everton, por sua vez, foi a 35 pontos, na parte de baixo da tabela.

Mesmo atuando fora de casa, o conjunto londrino tomou a iniciativa e apresentou maior volume de jogo no primeiro tempo. Apesar do domínio, o time comandado por Mikel Arteta trocava passes na intermediária e não conseguia ameaçar a meta do goleiro Pickford, diante da fechada defesa anfitriã.

Em busca de espaços, os visitantes abaixaram as linhas para atrair o Everton para o campo ofensivo e a mudança funcionou. Aos 33 minutos, Saka puxou o contra-ataque e passou para Trossard, na esquerda, tocar no canto para inaugurar o placar. Apesar de manter a pressão até o fim da etapa, o time vermelho e branco só teve mais uma chance, novamente com Trossard, mas desta vez Pickford levou a melhor.

O Arsenal, que já tinha Jorginho em campo, voltou do intervalo com outro brasileiro, Gabriel Martinelli, e Saka no ataque, buscando melhorar a movimentação e dar velocidade ao setor ofensivo. Logo no primeiro minuto, porém, Lewis-Skelly derrubou Harrison na área e a arbitragem assinalou o pênalti, convertido por Ndiaye no canto direito: 1 a 1.

O Everton melhorou na partida e equilibrou as ações. Mesmo com a entrada dos titulares, o Arsenal controlava a posse de bola, mas encontrava dificuldades em penetrar na defesa do time azul. Nas poucas vezes em que conseguiu chegar, com Rice e Martinelli, os londrinos pararam nas defesas de Pickford.

O time visitante pressionou em busca do gol nos minutos derradeiros, mas nem de longe lembrou suas melhores atuações na competição, e precisou se contentar com o empate. Após o confronto da Liga dos Campeões, o Arsenal vai buscar a recuperação no Inglês no sábado, diante do Brentford, no Emirates Stadium.