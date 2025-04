Anisimova sente lesão, abandona a semi, e Kenin desafia Pegula na decisão do WTA de Charleston

Jessica Pegula já conhece a sua rival na final deste domingo, do WTA 500 de Charleston. Garantida na decisão após superar Ekaterina Alexandrova, ela terá pela frente a compatriota Sofia Kenin, que nem precisou disputar uma partida inteira para chegar à final.

Amanda Anisimova sentiu uma lesão nas costas e não conseguiu completar nem o primeiro set. Kenin vencia o duelo por cinco games a dois quando a sua oponente tomou a decisão de deixar a partida.

Esta será a primeira vez desde 1990 que o torneio vai contar com duas representantes dos Estados Unidos na disputa do título. Na última final totalmente americana, a experiente Martina Navratilova superou a então promessa Jennifer Capriati.

Franca favorita para o duelo Jessica Pegula entra em quadra pela primeira vez em uma decisão no WTA 500 de Charleston. Atual número quatro do mundo, ela tem um retrospecto que conta com ligeira vantagem sobre a rival. Em cinco confrontos, ela obteve três vitórias.

Kenin também busca o título da competição pela primeira vez. Atual 44ª no ranking, ela disputará décima final da carreira e tenta o sexto troféu. Entre as conquistas de destaque da sua carreira, ela tem o título do Aberto da Austrália, que venceu em 2020.