Apas sugere ajuste no CadÚnico para repor 34,5 mil vagas abertas

A permissão para que inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) mantenham os benefícios sociais, mesmo com carteira assinada, foi uma das sugestões da Apas (Associação Paulista de Supermercados) ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para preenchimento das 34,5 mil vagas que estão abertas no Estado de São Paulo. Somente nas cidades do Grande ABC existem 1.888 postos para serem ocupados.

Erlon Ortega, presidente da entidade que reúne os supermercados, ressaltou ainda a importância da flexibilização dos horários de trabalho no setor. “Sabemos que essa é uma demanda dos jovens. Muitos têm o supermercado como primeiro emprego, mas, atualmente, buscam horários alternativos para exercerem outras atividades. Evoluir com o sistema ‘horista’ atenderia essa liberdade exigida pela nova geração”, afirmou.

Para sanar a falta de trabalhadores para funções como operador de caixa, repositor, açougueiro, operador de frios e laticínios, empacotador, operador de hortifrúti, padeiro, estoquista, fiscal de caixa e confeiteiro, entre outras, a Apas tem procurado os bancos de dados de prefeituras e de programas sociais, com a intenção de possibilitar a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, visto que muitas vezes não é necessário conhecimento prévio para exercer as funções.

Além disso, a Apas tem investido na reinserção de pessoas acima de 50 anos. “Esses profissionais contribuem para um ambiente de trabalho mais equilibrado e produtivo”, comenta Ortega. Outra frente usada para minimizar a dificuldade de mão de obra é o investimento na capacitação de seus colaboradores, permitindo que profissionais sem experiência adquiram conhecimento e cresçam na carreira.