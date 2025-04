Secretário de Segurança Pública deixa governo Akira Auriani

O secretário de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil de Rio Grande da Serra, Izaías Fernandes, informou ao Diário que pediu exoneração do cargo, nesta sexta-feira (4), ao prefeito Akira Auriani (PSB). Fernandes é o segundo secretário a deixar o governo em menos de 15 dias. Em 25 de março, Georgiana Pires deixou a Pasta de Esportes e Lazer.

Izaías Fernandes, que é subtenente da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, afirmou que após três meses de trabalho percebeu que não havia se adaptado. “Não estava feliz, por essa razão preferi conversar de forma sincera e honesta com o Akira e agradecê-lo pela oportunidade confiada, aproveitando também a ocasião para dizer que fiz bons amigos e parceiros durante essa pequena passagem pela secretaria. Saio sem mágoas, sem inimigos e com o sentimento de gratidão”, afirmou.

O agora ex-secretário desejou sucesso ao chefe do Executivo e à vice-prefeita Vilma Marcelino (PSDB), bem como a todo o time do primeiro escalão. “Agradeço os funcionários da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil que sempre me trataram com respeito e atenção nos trabalhos”, pontuou.

O motivo da saída de Georgiana do governo Akira não foi divulgado. Porém, em entrevista recente ao Diário, o presidente da Câmara de Rio Grande, Claurício Bento (PSB), pregou cautela ao avaliar a atuação do primeiro escalão nestes quase 100 dias de gestão e fez ressalva quanto à atuação de alguns integrantes.

“Vejo que o Akira ainda não encontrou o caminho com alguns secretários. Por isso, estamos bastante cautelosos”, destacou Claurício.

Até o fechamento da matéria, o prefeito não se manifestou sobre a saída de Izaías Fernandes da Pasta e nem sobre quem vai assumir o posto vago.