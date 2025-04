São Caetano só empata e adia sonho do acesso à Série A-3 estadual

A torcida correspondeu ao pedido da diretoria do São Caetano. Se não encheu, ao menos compareceu em bom número (1.309 pessoas) ao Estádio Anacleto Campanella para incentivar a equipe diante do Nacional pela Série A-4 do Paulista. Mas o 1 a 1 no duelo de volta das quartas de final sacramentou a eliminação do Azulão, que, na ida, na Capital, tinha sido derrotado, por 3 a 0.

Se não resultou na tão sonhada conquista do acesso à Série A-3 de 2026, a campanha deste ano no Paulista ao menos revelou um atacante com faro de gol na AD São Caetano: Fábio Azevedo, artilheiro isolado da competição, com 13 gols. Como se tornou rotina durante as 15 rodadas da etapa classificatória e na segunda fase, o matador deixou o dele neste sábado (5), aos 31 minutos do primeiro tempo, e levou a torcida a sonhar com uma possível reviravolta no placar. Afinal, uma vitória por três gols de diferença levaria o São Caetano às semifinais.

A esperança se tornou frustração aos 19 minutos da etapa final quando Daniel Costa igualou para os visitantes, que, ao lado de Paulista de Jundiaí e Araçatuba, estão confirmados na próxima fase – o último classificado será definido hoje de União Agrícola Barbarense x Colorado Caieiras, às 10h, em Santa Bárbara D’Oeste – a equipe da casa venceu na ida, por 1 a 0, e depende de um empate para avançar.

Já ao Azulão resta juntar os cacos e projetar o restante da temporada. Sem presença em qualquer divisão do Brasileiro este ano, o clube deve focar a Copa Paulista, organizada pela Federação Paulista de Futebol e com início previsto para junho. A diretoria deve priorizar a contratação de um técnico após a demissão de Carlinhos Alves na penúltima rodada – o time foi dirigido interinamente pelo diretor de futebol Carlos Pracidelli neste sábado.