Quarteirão da Saúde em Diadema conta com novo tomógrafo

A Prefeitura de Diadema retomou neste sábado (5) a realização de tomografia computadorizada no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde, com a chegada de um novo aparelho. O tomógrafo da marca Canon vai absorver parte da demanda de pacientes que aguardam pelo procedimento, além de ser mais uma referência municipal para realizar o exame. A Prefeitura também disponibiliza a tomografia no Hospital Municipal de Diadema.

A previsão é de que sejam realizados mais de 600 exames por mês. Com tecnologia de ponta e desenvolvido com sistemas de alta qualidade, o tomógrafo permite exames complexos de imagem, geralmente utilizados para visualização de ossos, pulmões e vasos sanguíneos. O novo equipamento substituiu o antigo que estava inoperante há mais de oito anos e já não permitia conserto por ser ultrapassado.

“Essa entrega representa mais um passo da nossa gestão para garantir dignidade no atendimento e resolver gargalos históricos da saúde pública em Diadema”, afirmou o prefeito Taka Yamauch (MDB). “Estamos trabalhando para levar mais eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.”

“O novo equipamento, além de moderno, vai permitir ampliar nossa capacidade de atendimento e oferecer exames mais precisos, com mais conforto para o paciente”, destacou o secretário de Saúde, Antonio Carlos Nascimento. Segundo o Paço, os pacientes que aguardam a realização do exame estão sendo contatados pela equipe de saúde, que orienta sobre dia, horário e preparo para a tomografia.

Para sua instalação, a Prefeitura informou que a empresa contratada realizou adequações no local como troca de piso, instalação de ar-condicionado, troca de painel para uso da equipe técnica e proteção na sala e de portas para barrar a irradiação além da sala durante o uso do aparelho. Além disso, a empresa disponibilizou e treinou a equipe técnica que vai manusear o tomógrafo.





Procedimentos

O agendamento da tomografia de rotina é feito pela Divisão de Regulação, Auditoria, Avaliação e Controle do município, que distribui os exames de acordo com a prioridade e a disponibilidade de vagas. Essa classificação leva em conta critérios clínicos, idade, prognóstico e condições sociais de forma a garantir a equidade.

Força Tarefa

A realização de tomografia entra no roll de procedimentos disponibilizados na Força Tarefa da Saúde, realizada desde o início de fevereiro deste ano. A ação é uma iniciativa da gestão para ofertar consultas e exames e tem como meta diminuir pela metade, em 100 dias, o número de pacientes na fila de espera, garantindo acesso ágil e eficiente aos serviços de saúde.

“O novo tomógrafo faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização da rede e ampliação do acesso aos exames para atender melhor nossa população, zerando as filas de espera por exames. Assim, seguimos focados em atender melhor, com agilidade e humanização.”, explicou o secretário adjunto de Saúde, Gustavo Tomaz.