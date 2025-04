GCM de Mauá reforça segurança na madrugada e prende dois suspeitos por roubo

Na madrugada deste sábado (05), por volta da 1h, agentes da Guarda Civil Municipal de Mauá prenderam dois indivíduos logo após a prática de um roubo nas imediações do shopping da cidade.

Durante patrulhamento preventivo na região central, uma equipe da GCM foi alertada por um motociclista sobre um assalto recém-ocorrido. Imediatamente, os agentes iniciaram as buscas e localizaram dois suspeitos tentando se misturar aos pedestres. Ao serem abordados, foi encontrado com um deles um aparelho celular e um perfume, produtos que haviam sido subtraídos da vítima.

No mesmo instante, a vítima se aproximou dos agentes visivelmente abalada e confirmou o roubo relatando ter sido agredida com socos no rosto e ameaçada com uma faca, que também foi localizada durante a ação.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão por roubo majorado, deixando os dois à disposição da Justiça.