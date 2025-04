Marco Antonio Villa e a UNE. Acontecimento de 61 anos. E um poster preservado. Vila Guiomar: História e projeto.

"Universitários de todo o País ficaram hospedados no Ginásio Santo André, do diretor professor José Lazzarini Jr, Escola Senador Flaquer, do diretor professor Valdemar Matei, e escolas religiosas, que forneceram alojamento gratuito".

Cf. Acilino Bellisomi, em sua coluna do News Seller, focalizando o Congresso da União Nacional dos Estudantes realizado em Santo André entre 22 e 28 de julho de 1963.

UNE

Estou pesquisando sobre o Congresso da UNE em julho de 1963 em Santo André. Você sabe onde foi realizado? Foi no Sindicato dos Metalúrgicos?

No ano seguinte mudei para Santo André e morei perto do sindicato, na Rua Xavier de Toledo.

Marco Villa - São Paulo

MEMÓRIA RESPONDE

Uma honra receber mensagem do sobrinho do meu amigo/irmão Beltran Asêncio - que falta ele nos faz!

O Congresso da UNE de 63, em Santo André, foi realizado no Ginásio Pedro Dell’Antonia, local bem mais espaçoso que o salão do Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua Gertrudes de Lima.

“Memória” guarda um poster com a divulgação daquele Congresso - José Serra era o presidente da UEE (União Estadual dos Estudantes), sendo eleito presidente da UNE ao final do congresso, em 28 de julho de 1963.

O poster foi doado à “Memória” pelo saudoso sindicalista e memorialista Philadelpho Braz.

DOCUMENTO HISTÓRICO. O poster do Congresso da UNE em Santo André, exemplar guardado por Philadelpho Braz: professor Marco Vila enviará foto do cartaz a José Serra, cuja histórica política passa pela região

VILA GUIOMAR

Sou estudante do 9° semestre de Arquitetura e Urbanismo da Fundação Santo André.

Desenvolvo Trabalho Final de Graduação (TFG) com a orientação da professora Ana Lara Lessa Bueno.

O trabalho consiste na implantação de um parque/centro comunitário na Rua Almeida Garret, 1, Vila Guiomar (no terreno do antigo Gero Parque).

A pesquisa relaciona-se aos seguintes temas/locais de Santo André: Gero Parque, Vila Guiomar. IAPI da Vila Guiomar, Comunidade Tamarutaca (urbanização, formação) e comunidade Sacadura Cabral (idem).

Bruna Pelleggi Parise - Santo André

MEMÓRIA RESPONDE

Prezada Bruna. Vila Guiomar, a exemplo dos demais bairros andreenses e do Grande ABC, tem uma história com muitos elementos preservados pelo Banco de Dados do Diário.

Dos equipamentos citados, o Gero Parque é o mais novo e agora pode ceder espaço a um centro comunitário.

Importante que a Academia visualize novos equipamentos sem se esquecer da História.

Dos temas relacionados, há farto material pesquisado e divulgado pelo Diário. Vamos combinar um acesso.

Um livro para Heleny

A história da jovem dramaturga com vivência também no Grande ABC tem o livro apresentado neste sábado no Memorial da Resistência de São Paulo. Organizador: José Armando Pereira da Silva, nosso ex-colega de Diário.

O livro reúne testemunhos e documentos sobre a vida e a carreira de Heleny Guariba (1941-1971), mulher de teatro, militante e desaparecida política durante a Ditadura Militar.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Heleny Guariba – Destinos sequestrados"

Projeto Gráfico: Casa Rex Formato 13 x 22 cm, 304 páginas

Preço de lançamento: R$ 80,00

Data: 5 de abril, sábado, 10h30

Local: Memorial da Resistência de São Paulo (Auditório - 5º andar). Largo General Osório, 66 Santa Ifigênia

HELENY. Passagem brilhante pelo Grupo de Teatro da Cidade, em Santo André

NAS ONDAS DO RÁDIO

Pedro Caetano.

Um paulista no Rio.

E mais de 400 composições.

Sucesso nacional.

Texto: Milton Parron

Pedro Walde Caetano, artisticamente apresentado como Pedro Caetano (Bananal, SP, 1911 – Rio de Janeiro, 1992), aos nove anos muda-se com os pais para o Rio.

Desde os 20 anos dedicou-se ao comércio. Vendia sapatos numa loja de sua propriedade. Porém, tornou-se figura nacionalmente conhecida por uma outra atividade, a composição musical.

Pedro Caetano consagrou-se como autor de marchas carnavalescas, sambas, valsas e choros. Foram pelo menos 400 músicas gravadas pelos cantores mais importantes de sua época: Francisco Alves, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Ciro Monteiro, Quatro Azes e um Coringa, Joel e Gaúcho.

“Caprichos do Destino”, “Botões de Laranjeira”, “A Dama de Vermelho” são algumas de suas obras.

No programa “Memória” deste final de semana, uma entrevista com Pedro Caetano realizada em 1974. Ele relata muitas histórias e interpreta vários sucessos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 5 de abril de 1995 – Edição 8979

MANCHETE – Santo André aprova uso obrigatório do cinto de segurança.

Prefeitura teria 60 dias para regulamentar o projeto, que passaria por segunda discussão na Câmara Municipal.

ECONOMIA & NEGÓCIOS – Governo e montadoras descartavam reajuste no preço dos automóveis a curto prazo.

MOVIMENTO SINDICAL – Continuava a greve na GM; empresa entrava com ação de dissidio coletivo no TRT.

CENA POLÍTICA – Vicentinho, presidente da CUT, aceitava ser candidato à Prefeitura de São Bernardo pelo PT.

EM 5 DE ABRIL DE...

1905 – Antonio de Toledo Piza doava ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vários números de jornais antigos, incluindo-se a edição de 3 de novembro de 1827 de “O Pharol Paulistano” – “o primeiro jornal que se publicou nesta Capital”.

1955 – Sesi organizava os VIII jogos Esportivos e, na região, as inscrições poderiam ser feitas em Santo André (Rua Campos Sales, 129) e em São Caetano (Rua Santa Catarina, 25).

1970 - Inaugurado o Teatro Conchita de Moraes, na Vila Santa Terezinha, em Santo André. Espetáculo de estréia: "Cidade Assassinada", pelo Grupo Teatro da Cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Mococa (freguesia em 1856, município em 1871).

Na Bahia: Anagé, Caetité, Dom Basílio, Érico Cardoso e Planalto.

E mais: Araquari e Camboriú (SC), Dom Expedito Lopes (PI), Godoy Moreira (PR), Marabá (PA), Novo Hamburgo (RS), Pureza (RN) e Timbiras (MA).

HOJE

Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção

Dia do Propagandista Farmacêutico

Dia das Telecomunicações.

Santa Irene

5 de abril

Durante a perseguição aos cristãos, Santa Irene escondeu as Sagradas Escrituras em um local seguro, preservando-as para as futuras gerações.

Em 5 de abril do ano 304 ela recebeu a palma do martírio pela sua fé em Cristo.

Existe também Santa Irene da Capadócia, cuja festa é celebrada em 28 de julho.

Fonte: blog Cruz Terra Santa

Ilustração: Diocese de Amparo (SP)