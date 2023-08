Epcot realiza festival gastronômico até novembro de 2023

Carolina Grabova

Do Rota de Férias



05/08/2023 | 16:55



O Epcot, parque da Disney World, em Orlando, celebra anualmente o International Food & Wine Festival. O evento ocorre desde 1996 e se destaca como um dos mais populares do complexo na Flórida.

A edição de 2023 começou em 27 de julho e vai até 18 de novembro. Nesse período, quem for ao centro de lazer terá a oportunidade de experimentar comidinhas e bebidinhas do mundo todo.

Epcot International Food & Wine Festival

Uma das principais atrações do International Food & Wine Festival é a presença dos Global Marketplaces, barraquinhas temáticas espalhadas por todo o parque, que servem delícias gastronômicas de diversos países. Ao todo, são 25 tendas, cada uma delas com um menu diferente de pratos (os preços variam de acordo com a escolha).

O Brasil está presente com clássicos da nossa culinária. A barraquinha serve o famoso pão de queijo, caipirinha em estilo frozen e uma feijoada que, embora não seja idêntica à original, remete ao sabor característico do prato.

Em entrevista exclusiva para o Rota de Férias, Ana McCarthy, gerente de estratégia e porta-voz para o Brasil da Disney Parks, Experiences and Products, revelou mais detalhes sobre a experiência.

“Todas as edições do Epcot International Food & Wine Festival são surpreendentes e, claro, este ano não poderia ser diferente. Ao todo, serão 114 dias de muita diversão, sabores deliciosos, shows e entretenimento ao vivo para visitantes todas as idades. Isso sem contar a nova coleção de produtos especiais do festival”, afirma

Novidades em 2023

Divulgação Milkshake de picles do Brew-Wing Lab at the Odyssey

Este ano, o Brew-Wing Lab at the Odyssey faz sua estreia com invenções malucas do Muppet Labs, comandadas pelo Dr. Bunsen Honeydew e Beaker. O local serve as famosas asinhas de frango americanas, com sabores tradicionais e opções inusitadas, a exemplo da “Peanut Butter and Jelly Sticky Wings”. Além disso, o local oferece opções veganas para os visitantes.

O Brew-Wing Lab também é palco do item mais comentado do festival, o “Pickle Milkshake”. Trata-se de um milkshake de pickles, cujo sabor divide opiniões e diverte os consumidores.

Já no pavilhão The American Adventure, o Flavors of America apresenta três novos pratos: o Italian Hot Beef Sandwich (carne desfiada, vinagrete picante em um roll francês), o Cioppino (ensopado de frutos do mar com caldo de tomate e erva-doce com infusão de açafrão) e o Chilaquiles (tortilla de milho e salsa verde com frango ranchero, queijo fresco e creme de coentro-limão, coberto com ovo pochê).

O Epcot International Food & Wine Festival 2023 traz ainda três novas coleções de produtos, incluindo uma que homenageia os personagens da animação Encanto.

Apresentações musicais

O popular Eat to the Beat Concert Series retornou ao America Gardens Theatre, localizado no pavilhão dos Estados Unidos, com apresentações diárias de diversos artistas. A programação deste ano inclui nomes como:

Joey Fatone & Friends

98°

Hanson

Ruben Studdard with Haley Reinhart

Sugar Ray

Orianthi

We The Kings

Ayron Jones

Phillip Phillips

Raul Acosta and Oro Solido

Billy Ocean

Big Bad Voodoo Daddy

