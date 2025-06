Ação do Junho Verde no Parque Estoril promove soltura de três aves silvestres

Promovido pela prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, o domingo (29) marcou mais uma grande ação do Junho Verde, campanha de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, celebrada neste mês.

O Parque Estoril reuniu o Grupo Escoteiro Billings, frequentadores do parque e membros da gestão municipal para uma manhã de educação ambiental e soltura simbólica de aves silvestres reabilitadas no Zoológico Municipal.

As protagonistas do dia foram uma coruja-orelhuda, uma coruja-buraqueira e um gavião asa-de-telha — todas encontradas feridas por moradores da região do Riacho Grande, nas proximidades do parque, e que agora, recuperadas, puderam retornar à natureza. Os animais haviam sofrido lesões após colisões com janelas ou quedas provocadas por linhas de pipa.

Além da soltura, o evento contou com atividades educativas promovidas pelos escoteiros, como distribuição de sacolas recicladas, abordagem aos visitantes e uma roda de conversa sobre preservação ambiental. Participaram crianças entre 8 e 12 anos, acompanhadas por monitores mais experientes.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) foi homenageado com um broche simbólico pelos escoteiros, em reconhecimento ao apoio da gestão municipal às causas ambientais e ao movimento escoteiro. O chefe do Executivo destacou o papel da ação para a construção de uma nova relação entre a população e o Parque Estoril.

“Queremos criar o hábito das pessoas frequentarem mais o Estoril, e atividades como essa aproximam a população da natureza. A soltura de hoje simboliza o cuidado que temos com todas as formas de vida e reforça nosso compromisso com a preservação ambiental. Vamos buscar ampliar ainda mais as opções de lazer e educação ambiental nesse espaço, com o objetivo de trazer cada vez mais movimento e vida para o parque”, afirmou.

ZOO MUNICIPAL

O Parque Estoril abriga o Zoológico Municipal de São Bernardo, que desempenha um papel estratégico no resgate, acolhimento e reabilitação de animais silvestres. Segundo o coordenador do equipamento, o médico-veterinário Marcelo Gomes, o local recebe cerca de 600 animais por ano, sendo que 30% deles são reabilitados a ponto de serem devolvidos à natureza.

“Nosso trabalho vai além do resgate. Quando um animal não consegue mais sobreviver sozinho, oferecemos aqui um espaço seguro, com cuidados contínuos. Hoje, cerca de 30% dos animais permanecem conosco, enquanto outros ainda estão em fase de recuperação. A soltura de hoje é um exemplo do que conseguimos quando atuamos com técnica, cuidado e compromisso com a vida”, destacou.

A secretária de Meio Ambiente, Ruth Ramos reforçou que a proposta do Junho Verde é justamente sensibilizar a população para a importância da biodiversidade local e da proteção dos animais. Ela destacou que a diretoria de proteção animal vem ampliando o diálogo entre os setores de meio ambiente e zoonoses, construindo uma política integrada de cuidado com todas as formas de vida.

“Nosso objetivo com o Junho Verde é despertar a consciência ecológica nas pessoas e mostrar que o cuidado com a fauna silvestre é também responsabilidade do poder público e de cada cidadão. É fundamental valorizar o trabalho técnico do nosso zoológico e dar visibilidade à atuação de tantos profissionais que garantem dignidade a esses animais”.

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fundado em 1955, o Parque Estoril foi transformado, em 2013, na primeira Unidade de Conservação de São Bernardo do Campo para garantir a preservação da mata atlântica, da fauna e da represa Billings. A partir de então, o local passou a ser denominado Parque Natural Municipal Estoril, ganhando status não somente de equipamento de lazer, mas também de uma área que precisa ser protegida e conservada do ponto de vista ambiental. Por isso, ao visitar o parque é importante respeitar as regras indicadas, que são cuidados para contribuir com a harmonia entre fauna, flora e ser humano.

SERVIÇO

INGRESSO:

Entrada: R$ 15 (entrada no Parque Estoril)

Meia entrada R$ 7,50 por pessoa

Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque e Pessoa com TEA (Tanstorno do Espectro Autista).

