Em São Beranardo, moradores do Jardim João de Barro e Campestre são contemplados com novos espaços públicos de lazer

O domingo (29) foi especial para os moradores da região do Grande Alvarenga e Bairro dos Casas que receberam novos espaços públicos de lazer. A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, revitalizou espaços que agora serão ocupados pela população.

A primeira entrega do dia aconteceu no Jardim João de Barro, no Alvarenga. Depois de anos de espera, as crianças e adolescentes do bairro ganharam uma nova área de lazer com quadra poliesportiva, playground e academia ao ar livre, na Avenida João de Barro, altura do número 22.

"Esse é um espaço para os moradores ocuparem. Um lugar seguro para as crianças e os adolescentes da região. Por aqui, além desse espaço de lazer, a população do entorno também ganhou recapeamento asfáltico e, até o final do nosso mandato, vamos promover a maior regularização fundiária da região", garantiu o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

O novo espaço público será denominado Murilo Pereira da Silva. Corintiano, o pequeno era conhecido por sua prestatividade e educação. Aos 11 anos, Murilo perdeu a vida justamente buscando um lugar para brincar com os amigos. Ele e outros garotos foram ao campinho Quebra Dedo, uma área particular e perigosa e, ao tentar pegar uma pipa, foi atropelado e não resistiu aos ferimentos. "Assumi um compromisso com a família do Murilo e com todas as crianças do bairro. Esse espaço de lazer será o primeiro, dentre um planejamento para que eles estejam seguros para brincar", reforçou o chefe do Executivo Municipal.

Dona Aparecida, mãe Murilo, agradeceu à gestão por cuidar das crianças. "Agradeço a homenagem ao meu filho, que está no meu coração eternamente. Tenho certeza de que, onde ele estiver, está feliz em saber que os filhos dos seus amigos estarão seguros".

O secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, destacou outra função do espaço. "Uma entrega muito especial, porque aqui, este local terá uma função social importante, de cuidado com a comunidade".

As intervenções para a implantação do espaço de lazer passaram pela implementação de quadra esportiva com cobertura em nylon, pintura e demarcação da quadra; implantação de academia ao ar livre e playground; nova iluminação, paisagismo e pintura geral. O investimento foi de R$ 550 mil.

PRAÇA-PARQUE E NOVO ECOPONTO

Em outra entrega na tarde deste domingo, os moradores do Campestre e Alves Dias ganharam uma nova opção de lazer e esporte. A revitalização da Praça Frei Damião de Bozzano incluiu a construção de quadra de basquete street; implantação de academia ao ar livre, playground; espaço pet, nova iluminação, fechamento do local com gradil e portões; paisagismo e pintura no geral.

As intervenções tiveram investimento de R$ 350 mil. "Essa é a Praça-Parque número 69. Fizemos uma mudança completa neste espaço que estava abandonado. Agora ele tem vida e mais, proporcionará a saúde e o bem-estar dos moradores.

Alex Aleixo, morador do bairro há 45 anos fez questão de agradecer o empanho da Administração. "Esse é um lindo presente para todos nós. Este lugar estava decadente, agora é uma praça linda. Obrigado prefeito pelo presente e por cumprir um compromisso que fez com a nossa comunidade", ressaltou.

As novidades seguiram. O prefeito Marcelo Lima, ao lado do Secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, anunciou que, a partir desta segunda-feira (30) um novo Ecoponto será construído ao lado da Praça.

A Prefeitura de São Bernardo já dispõe de 13 ecopontos espalhados pelo município. Os locais servem para descartar lixo e entulho. É permitido destinar para esses locais materiais de construção civil, resíduos volumosos e sem utilidade, normalmente recolhidos na operação bota-fora, além dos materiais recicláveis direcionados à coleta seletiva.

