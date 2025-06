São Bernardo entra na reta final para zerar fila da saúde; população é convocada

Com quase 230 mil procedimentos realizados desde janeiro, São Bernardo está prestes a eliminar por completo a fila de espera por consultas e exames na rede pública. A meta histórica pode ser atingida neste fim de semana (28 e 29 de junho), quando estão agendados quase 10 mil atendimentos — entre cirurgias, exames e outros procedimentos.



LEIA MAIS: Caravana da Saúde já solucionou 94% da fila por exames em São Bernardo

Lançada pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) logo no início de sua gestão, a Caravana da Saúde é a maior mobilização já feita no município para dar fim às filas acumuladas ao longo dos anos. Em janeiro, havia 94.902 atendimentos parados. De lá pra cá, 96% da demanda foi resolvida, e a etapa final depende apenas de um fator: o comparecimento da população.



“Estamos muito próximos de cumprir uma promessa fundamental para a nossa gestão. Mas isso só será possível com a presença dos pacientes no dia e hora marcados. Cada consulta importa”, alertou o secretário de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn.



Além dos atendimentos clínicos, o fim de semana também marca a entrega das primeiras 200 próteses dentárias produzidas após triagem com mais de 8 mil pessoas. Algumas delas aguardavam há mais de cinco anos.



“O impacto da saúde bucal vai além da estética. Muita gente volta a sorrir, a comer direito, a se relacionar melhor com o mundo. Isso é devolver dignidade”, reforçou Gorinchteyn.



Durante todo o semestre, unidades de saúde funcionaram também aos fins de semana. Foram mobilizadas carretas de atendimento, mutirões de especialistas e reestruturações internas em centros médicos. Só nesta fase final, estão previstas cirurgias de catarata, sessões de fisioterapia e acupuntura, exames de raio-x, moldagem de próteses, entre outros serviços.



A reorganização das filas é considerada uma vitrine da nova gestão e começa a ganhar repercussão nacional. Segundo o secretário, o Ministério da Saúde acaba de lançar o programa “Aqui tem Especialista”, inspirado em modelos como o adotado em São Bernardo.



“A cidade sai de um cenário de espera crônica para uma rede mais ágil, estruturada e acolhedora. E isso só foi possível porque o prefeito Marcelo Lima trabalhou em duas frentes: atacando a fila e reforçando as equipes de especialistas nas policlínicas, no Centro de Reabilitação, no ambulatório do Hospital de Clínicas e em equipamentos como o TEAcolhe”, destacou Gorinchteyn.



Com o HU (Hospital de Urgência) já em funcionamento e a UPA São Pedro passando por reformas, a expectativa da Prefeitura é iniciar o segundo semestre com um sistema mais eficiente e sem novas filas.



LEIA MAIS: Caravana da Saúde vai entregar próteses dentárias para 8.300 moradores

SERVIÇO — ATENÇÃO AOS AGENDAMENTOS

A Secretaria de Saúde reforça o pedido: todos os pacientes convocados devem comparecer ao local informado, no horário marcado, para garantir a conclusão do mutirão. O não comparecimento pode comprometer o encerramento da fila.