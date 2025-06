Redução no preço da gasolina definida pela Petrobras não chega aos postos

A redução do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras não chegou aos postos em junho, como vem sendo cobrado pelo governo - houve queda de apenas R$ 0,05 por litro, frente ao desconto de R$ 0,17 por litro concedido pela estatal no último dia 3.

Em junho, o preço médio da gasolina no Brasil registrou uma queda de 0,78% em comparação com maio - ante a redução de 5,6% nas refinarias da estatal - com o preço médio permanecendo em R$ 6,38, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) - com base em abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

"Isso mostra que o repasse ao consumidor foi bem mais contido, possivelmente por conta da concorrência entre os postos e da dinâmica regional de distribuição", disse o diretor da Endered Mobilidade, Renato Macarenhas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.