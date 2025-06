Lentidão na Anchieta e Imigrantes marca manhã desta segunda (30)

O trânsito é lento em trechos importantes das rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta segunda-feira (30), segundo boletim atualizado pela Ecovias às 8h. O fluxo é intenso no sentido Capital.



Na Rodovia Anchieta, há congestionamento do km 13 ao km 10 e também do km 20 ao km 17, ambos no sentido São Paulo, causado pelo alto volume de veículos.



Na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão do km 17,5 ao km 14, também no sentido da capital.



A Interligação Planalto segue interditada nos dois sentidos – São Paulo e Litoral. Já na Interligação Baixada, há lentidão no sentido do Litoral.



Nos demais trechos administrados pela concessionária, o tráfego flui normalmente. As condições climáticas também exigem atenção: o tempo está encoberto no trecho de planalto, com garoa no topo da serra e chuva fraca na interligação.