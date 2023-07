Conheça a nova linha de TVs da Philips

Da Redação, com assessoria

A nova linha de TVs da Philips é anunciada no mercado brasileiro. Os modelos apresentam recursos que visam aprimorar a experiência de uso e visualização dos conteúdos assistidos nas TVs. O grande destaque é a atualização do sistema operacional para a plataforma Google TV, com interface mais intuitiva, renovada e acompanhada de recursos que facilitam a busca de conteúdos personalizados de acordo com perfis individuais. Os aparelhos estarão disponíveis nas principais lojas do País a partir de agosto.

TVs Philips Série 6918

Disponível em tamanhos de 32 (resolução HD) e 43 polegadas (resolução Full HD), as TVs Philips Série 6918 oferecem opções para atender às necessidades específicas de tamanho e qualidade de imagem aliado a recurso com muita tecnologia. Com suporte a HDR10, proporcionando cores mais vivas, contrastes mais profundos e maior brilho, os televisores contam com o Google Assistente integrado no controle remoto. Com isso os usuários podem controlar o aparelho e outros dispositivos compatíveis por meio de comandos de voz, tornando a experiência ainda mais prática e conveniente.

Preços sugeridos

32 polegadas: R$ 1.399

43 polegadas: R$ 1.949

TVs Philips Série 7408

A Série 7408 combina qualidade 4K UHD com suporte a HDR10+ e Dolby Vision para proporcionar uma experiência televisiva mais imersiva e realista. Além disso, conta com suporte ao sistema de som imersivo Dolby Atmos para completar a experiência cinematográfica. Os gamers também desfrutarão de jogos com alto desempenho graças ao VRR (Variable Refresh Rate) e ao ALLM (Auto Low Latency Mode).

Preços sugeridos

43 polegadas: R$ 2.299

50 polegadas: R$ 2.499

55 polegadas: R$ 2.799

65 polegadas: R$ 3.599

70 polegadas: R$ 4.799

TVs Philips Série 7908

A Série 7908 traz a exclusiva tecnologia Ambilight , que cria uma experiência de visualização imersiva e cativante com LEDs projetando cores em tempo real atrás da TV. Com suporte a HDR10+ e Dolby Vision, as cores ganham vida com brilho envolvente e qualidade de imagem excepcional. O áudio imersivo do Dolby Atmos permite que os espectadores sintam o som vindo de diferentes direções, proporcionando uma sensação de estar em uma sala de cinema. Os gamers também desfrutarão de uma experiência diferenciada e de alto desempenho com as tecnologias VRR e ALLM aliadas ao modo game do Ambilight.

Preços sugeridos

43 polegadas: R$ 2.399

50 polegadas: R$ 2.599

55 polegadas: R$ 2.899

65 polegadas: R$ 4.199

75 polegadas: R$ 6.499

TVs Philips Série 8808

A nova The One oferece qualidade de imagem 4K UHD em 120 Hz de frequência nativa e uma experiência de entretenimento que visa surpreender e encantar os consumidores mais exigentes. Complementando seu desempenho de alta qualidade, a tecnologia Ambilight, exclusiva da Philips, cria uma experiência única de visualização.

Além do suporte ao HDR10+ e Dolby Vision, a The One conta com o processador P5, que promete melhor performance visual, oferecendo cores vívidas, movimentos suaves e contraste. A nova linha de TVs da Philips também oferece uma experiência sonora de alta qualidade com aprimoramentos significativos, com a potência de som aumentada e suporte ao formato de áudio imersivo DTS:X, além de já contar com o suporte ao Dolby Atmos para uma imersão a outro nível.

Por fim, os gamers também contarão com ainda mais desempenho já que a nova The One, além de possuir entradas HDMI 2.1 e a tecnologia Freesync Premium, agora terá suporte ao formato Dolby Vision em 120 Hz, para uma jogabilidade ainda mais fluida e suave com imagens realistas.

Preços sugeridos

55 polegadas: R$ 4.299

65 polegadas: R$ 5.999

75 polegadas: R$ 8.399