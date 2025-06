Alexandre Pato se oferece para pagar repatriação do corpo de Juliana Marins

O atleta de futebol e atual comentarista do SBT, Alexandre Pato, se prontificou a custear integralmente os custos de translado do corpo de Juliana Marins, de 26 anos. A jovem brasileira morreu após cair no vulcão Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21), e ficou cinco dias sem socorro.



“Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”, declarou Pato.



Segundo a página "Alfinetei", o esportista, que é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, procurou entrar em contato com o pai de Juliana para oferecer ajuda diretamente, mas ainda não obteve retorno. A iniciativa tem como objetivo acelerar o processo de repatriação e permitir com que a garota seja velada junto aos familiares no Brasil.



A morte de Juliana foi confirmada pela família na terça-feira (24), por meio de um comunicado oficial. A operação de resgate, que envolveu equipe conjunta e uso de técnicas de escalada, foi concluída por volta das 13h51 (horário local), após uma complexa evacuação.