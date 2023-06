Live Wallpapers do Opera GX: recurso transforma navegador em jogo interativo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/06/2023 | 11:55



Gaming tem tudo a ver com modding e personalização. O primeiro navegador do mundo voltado para jogadores está dando um passo adiante nessa direção. Trata-se do Live Wallpapers do Opera GX. O novo recurso transforma o navegador e a área de trabalho do usuário do Windows em um jogo interativo. Para aproveitar a novidade, deve-se baixar o browser, ir até a loja online e instalar o conteúdo desejado.

O Opera GX lançou recentemente os Mods do navegador, recurso que permite aos usuários modificar o browser com temas, sons e shaders exclusivos que mudam a aparência dos sites em tempo real. A partir disso, os Live Wallpapers, que na verdade são minijogos feitos com a ferramenta GameMaker, reagem aos movimentos do mouse em tempo real, evoluindo e mudando sua aparência com base nas ações e movimentos do usuário. O Opera GX está, portanto, gamificando tanto a experiência de navegação quanto toda a experiência de desktop para quem utiliza Windows.

Aproveitando o mecanismo GameMaker do Opera, os Mods mudam a aparência, os sons, o comportamento e a interação do Opera GX, para que cada usuário possa criar sua própria experiência de navegação exclusiva para combinar com seus ajustes de jogo. Você pode modificar todo o navegador como quiser, e suas criações podem ser adicionadas gratuitamente na GX.store. Os papéis de parede levam essa experiência para frente e permitem que você também torne a área de trabalho do Windows pessoal e interativa.

Abrangendo uma coleção de mais de 50 papéis de parede ao vivo criados pela comunidade e pela equipe GX, todos os Live Wallpapers do Opera GX são gratuitos para download. Para comemorar o lançamento do recurso, por sua vez, o navegador fez um Mod projetado especificamente para o YouTuber americano MrBeast – clique aqui para conferi-lo.

Os Live Wallpapers do Opera GX estão acessíveis a todos os usuários no Windows e no macOS. No Windows, os usuários também podem modificar o papel de parede do sistema operacional. Para definir um Live Wallpaper como plano de fundo do Windows, os usuários precisam ingressar no programa Early bird nas configurações do GX.