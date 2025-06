Mauaense vence clássico contra Mauá FC e garante classificação na Segundona

Em um clássico emocionante do Grande ABC, o Grêmio Mauaense levou a melhor sobre o Mauá FC ao vencer por 3 a 2 de virada, neste sábado (21), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, e garantiu a vaga para a segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. A partida marcou a última rodada da fase de grupos da competição.

O duelo colocava frente a frente os dois times com boa campanha no Grupo-4. Já classificado, o Mauá FC entrou em campo com 14 pontos e a liderança assegurada. A Locomotiva, por sua vez, chegou com 11 e precisava da vitória para não depender de outros resultados — e fez seu dever. Com o triunfo, o Mauaense chegou a 14 pontos, igualando-se ao rival, que perdeu a liderança para o Ecus e carimbando a vaga como uma das melhores campanhas da chave.

No primeiro turno, quem havia vencido o clássico havia sido o Mauá FC, por 1 a 0, com gol do lateral-direito Victor Hugo, que voltou a marcar. Agora, no reencontro, foi a vez da Locomotiva dar o troco, avançar na tabela e garantir presença nos quadrangulares da próxima fase, onde equipes se enfrentam em jogos de ida e volta em busca das semifinais da competição.