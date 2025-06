Ameaça de bomba no Parque Celso Daniel em Santo André é falsa

Frequentadores do Parque Celso Daniel, em Santo André, se assustaram na manhã deste sábado (21), após a circulação de uma notícia sobre um possível ataque com bomba no local. A informação alarmou quem buscava lazer no fim de semana, mas tudo não passou de um engano.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André, às 10h36 deste sábado (21), um funcionário do Parque Prefeito Celso Daniel avistou um artefato com características de explosivo nas proximidades dos lagos. Imediatamente, foram acionadas a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, que compareceram ao local e isolaram a área para garantir a segurança dos frequentadores e servidores.

O GATE, do Comando de Choque da Polícia Militar, constatou que o artefato era uma réplica, sem qualquer poder de detonação. O Parque Celso Daniel voltou a operar normalmente após permanecer com a área isolada por duas horas.