Veja o obituário do Grande ABC deste dia 22 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Alcebiades de Campos, 100. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nerive Gomes Contine, 92. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Garcia, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiza dos Santos, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor Garbulio, 85. Natural de Casa Branca (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Ajudante. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Catelano, 85. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto.

José Alves, 83. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Davina dos Santos Silva, 78. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Vanzelli, 75. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix,

Tatiana Kozamekinas, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Cemitéri Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sônia Cândido do Nascimento, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Silvana de Almeida, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Filemom Fortunato Mariano, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Ajudante geral. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Douglas Almeida dos Santos, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Motorista de aplicativo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Albertina Lopes Quinzane, 95. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Custódio Salvador, 89. Natural de Nova Aliança (SP). Residia no Centro de São Bernardo, Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Ivanilde Gonçalves de Souza, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Zambom Sentelhas, 102. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edgard Petrelli, 85. Natural de São Paulo, Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Gerson Antônio Pereira, 72. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto Pereira Pimenta, 63. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Cosmo Gomes da Silva, 57. Natural de Diadema. Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilza Rodrigues de Novais, 56. Natural de Jesuítas (Paraná). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristiane Teles da Silva, 39. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 17. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Imaculada Mendes, 81. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Antonia Correia Santos, 88. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.