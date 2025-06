Ana Cristina celebra recorde na Liga das Nações de vôlei

Mais uma vez destaque do Brasil na Liga das Nações de vôlei, Ana Cristina afirmou que estava muito à vontade em quadra neste sábado em Istambul, onde conseguiu sua melhor atuação pela seleção brasileira na vitória sobre a República Dominicana por 3 a 0 (25/23, 25/18 e 25/20). A ponteira marcou 26 pontos. Seu recorde era 22.

"Estava muito à vontade em quadra", afirmou a ponteira de 21 anos, que ressaltou a atuação da seleção dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães. "O grupo no geral conseguiu se ajudar bastante, então facilitou um pouco", completou ela.

Ana Cristina disse que a seleção teve momentos de "altos e baixos". Disse estar feliz pela evolução, principalmente no sistema defensivo. "Taticamente, hoje a gente conseguiu seguir um pouco melhor do que o Zé propôs para a gente", afirmou a Ana Cristina.

A ponteira foi elogiada pela capitã Gabi, que voltou à seleção por alguns minutos no final do terceiro set. "A Aninha está assumindo a responsabilidade, como tem feito desde a primeira semana", afirmou Gabi, que disse estar satisfeita com o retorno. "Uma formação um pouco diferente, mas feliz por ajudar de alguma maneira."

A seleção brasileira encerra a segunda semana da Liga das Nações neste domingo contra a Turquia e deve enfrentar um ginásio lotado pela torcida local. Tanto Ana Cristina como Gabi falam em jogo duro. "Mais importante é pensar na nossa evolução. A gente precisa evoluir como time e na nossa agressividade, principalmente", analisou Gabi.