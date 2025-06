Trump recebe elogios de republicanos no Congresso após anunciar ataques ao Irã

Republicanos do Congresso - e pelo menos um democrata - elogiaram o presidente Donald Trump após anúncio na noite deste sábado de que as forças armadas dos EUA bombardearam três locais no Irã.

"Muito bem, presidente Trump", postou o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, pela rede X. O senador do Texas, John Cornyn, chamou isso de uma "decisão corajosa e correta". Já a senadora do Alabama, Katie Britt, chamou os bombardeios de "fortes e cirúrgicos".

O senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, postou: "América em primeiro lugar, sempre."

O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker, do Mississippi, disse que Trump "tomou uma decisão deliberada e correta de eliminar a ameaça existencial representada pelo regime iraniano."

Wicker postou no X que "agora temos escolhas muito sérias pela frente para garantir a segurança de nossos cidadãos e aliados."

Os rápidos endossos ao aumento do envolvimento dos EUA no Irã vieram depois que Trump havia considerado publicamente os ataques por dias e muitos republicanos do Congresso disseram cautelosamente que achavam que ele tomaria a decisão certa.

"Enquanto agimos esta noite para garantir que uma arma nuclear permaneça fora do alcance do Irã, estou com o presidente Trump e rezo pelos soldados e pessoal americano em perigo", declarou o líder da maioria no Senado, John Thune.

Thune e o presidente da Câmara, Mike Johnson, foram informados antes dos ataques, segundo pessoas familiarizadas com a situação e que pediram anonimato para discuti-la. Johnson disse em comunicado que as operações militares "devem servir como um lembrete claro para nossos adversários e aliados de que o presidente Trump cumpre o que diz."

O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Rick Crawford, ressaltou que também esteve em contato com a Casa Branca e disse ser "grato aos membros do serviço dos EUA que realizaram esses ataques precisos e bem-sucedidos."

Diferindo de muitos de seus colegas democratas, o senador John Fetterman, da Pensilvânia, um defensor declarado de Israel, também elogiou os ataques ao Irã. "Como sempre mantive, esta foi a decisão correta do @POTUS", postou. "O Irã é o maior patrocinador mundial do terrorismo e não pode ter capacidades nucleares."

Ambos os partidos viram divisões nos últimos dias sobre a perspectiva de atacar o Irã. O representante do Kentucky, Thomas Massie, um republicano e opositor de longa data do envolvimento dos EUA em guerras estrangeiras, postou no X após Trump anunciar os ataques que "Isso não é Constitucional."

Muitos democratas mantiveram o discurso de que o Congresso deveria ter uma palavra a dizer. O Senado estava programado para votar ainda esta semana uma resolução do senador da Virgínia, Tim Kaine, exigindo aprovação do Congresso antes que os EUA declarassem guerra ao Irã ou tomassem uma ação militar específica.

O representante de Connecticut, Jim Himes, o principal democrata no painel de inteligência da Câmara, postou no X após o anúncio de Trump: "De acordo com a Constituição que ambos juramos defender, minha atenção a este assunto vem ANTES das bombas caírem. Ponto final."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast