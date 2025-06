Netanyahu agradece por EUA terem agido com muita força contra Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou hoje, 21, na rede social X que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os EUA "agiram com muita força" nesta noite, em referência aos ataques do governo americano a três instalações nucleares do Irã. O primeiro-ministro de Israel disse ainda que ele e o povo de Israel agradecem ao republicano.

Netanyahu afirmou ainda que ele e Trump frequentemente dizem "paz através da força", no contexto em que "primeiro vem a força, depois vem a paz".

Em vídeo junto ao post, Netanyahu disse ainda que o "Trump agiu para derrubar o país mais perigoso e suas armas mais perigosas", sendo um ato que pode levar o mundo a um "futuro de prosperidade e paz".