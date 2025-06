Signos: veja horóscopo deste domingo (19) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo, dia 22 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Domingo pede relaxamento e talvez um tempo para pensar em maneiras de prosperar. Fique à vontade para desfrutar da tranquilidade de casa. Se houver planos de viagem, tenha cautela com imprevistos. Com o seu par romântico, converse sobre o futuro e finanças, um bom planejamento é chave.

Cor: LILÁS

Palpite: 14, 08, 41

Saia para respirar ar fresco e dê um up no seu humor! Planos de viagem? Vá em frente que as energias estão a seu favor. Porém, mantenha a calma em amizades tensas. Seu charme e descontração conquistam corações e favorecem novos encontros.

Cor: PRETO

Palpite: 31, 51, 14

Domingo é dia de mudança e reflexão! Reveja decisões passadas e corrija o que for necessário. Encerrar o que não vai bem pode ser a melhor opção. Atente-se em ser gentil para evitar transtornos. Para a vida amorosa, apesar dos desafios, a paixão trará reconciliação.

Cor: CEREJA

Palpite: 52, 34, 19

Neste domingo, seus relacionamentos estão abençoados, seja com família, amigos ou amores. As estrelas indicam fácil entendimento com quem é especial para você. Solteiros, fiquem atentos: hoje pode surgir um romance! Casais, aproveitem as boas energias. Só cuide da saúde ao final do dia. Vamos juntos!

Cor: BEGE

Palpite: 59, 53, 50