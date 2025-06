Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste domingo (22)

O que os astros reservam para você neste domingo, dia 22 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Domingo de energias positivas para solucionar pendências e curar o lar. Prepare-se para boas notícias envolvendo dinheiro à tarde! Apesar de eventuais atritos familiares, a chave é manter o equilíbrio para a paz nas finanças e no amor.

Cor: AMARELO

Palpite: 19, 21, 01

Domingo repleto de boas energias para diversão e harmonia. A sorte está ao seu favor, aproveite! Fique atento a possíveis mal-entendidos à tarde. Prepare-se para momentos incríveis em seu romance ou na conquista.

Cor: PRATA

Palpite: 45, 20, 36

Prepare-se para um domingo de relaxamento e boas surpresas financeiras! Mas, tenha cautela à tarde para evitar prejuízos. Programe um encontro caseiro para curtir algum tempo tranquilo. Fique alerta para um contatinho misterioso se estiver só.

Cor: CINZA

Palpite: 02, 11, 09

Domingo repleto de energia positiva, Câncer! Saia da rotina, aprecie a companhia de amigos e deixe o estresse para trás. Modere nas cobranças à tarde. Buscando amor novo? Converse com amigos e invista num bom papo. Sintonia e companheirismo aguardam você e seu amor!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 47, 45, 38