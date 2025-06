Veja horóscopo deste domingo (19) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo, dia 22 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Mesmo sendo dia de folga, pode ser necessário lidar com algumas tarefas, mas isso ajudará a começar semana com o pé direito. Cuide do seu corpo e considere abandonar um mau hábito. Atenção para possíveis tensões no romance. Paciência é chave se você estiver de olho em alguém.

Cor: AMARELO

Palpite: 16, 19, 27

Esse domingão promete, Capricórnio! Passeios e programas de última hora trarão alegria e diversão. Seu charme encantará a todos, mas cuidado com os ciúmes cedo para evitar discórdias. Bom humor e descontração serão seus aliados nas conquistas. Seu sucesso será irresistível hoje!

Cor: ROXO

Palpite: 12, 45, 09

Domingo é dia de focar em casa e família, resolvendo pendências e curtindo momentos especiais. Cuide da saúde à tarde e atenção ao corpo! A vida amorosa pode ficar em segundo plano, mas com jogo de cintura, a rotina será positiva!

Cor: ROSA

Palpite: 54, 27, 56

Domingo animado a vista! O universo favorece conexões e passeios. Retome o contato com pessoas importantes e surpreenda-se com possíveis novos amores. Desfrute de momentos a dois, mas controle o ciúme. Deixe a energia fluir!

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 30, 28, 39