Festa no Casa Grande. O Sr. Otacílio faz 100 anos. Reúne a família. Conta sua história. Procura fotos no baú.

Fala mais a Cíntia: o avô Otacílio está sempre muito alegre, lúcido e atento a tudo. E a família se alinhou para celebrar essa data tão importante. Gente bonita.

A história registra que Otacílio Moreira Silva veio com a família para Diadema na década de 1970. Foi um período de grande efervescência no Grande ABC.

Uma estatística da Prefeitura de São Bernardo da época assinala que chegavam à cidade dez famílias novas por dia em busca de dias melhores.

Já a história acadêmica retroage sempre, falando que a migração interna se intensificou ao longo das décadas de 1940 e 1950, no pós-guerra.

A família do Sr. Otacílio e da esposa dona Ana é um exemplo claro do que apontam as estatísticas mais recentes.

Segue-se, pois, a história de um homem centenário.

“Memória” incentiva a família Moreira Silva a registrar também a história de dona Ana, pequenina na foto, gigante e feliz ao lado do maridão.

O menino que brincava de vaqueiro.

E que virou tropeiro no Sudoeste da Bahia.

Iguaí, a Cidade das Cachoeiras

Texto: Nataly Sales Robeldo



No dia 9 de junho de 1925, na cidade de Iguaí, no Estado da Bahia, na República do Café com Leite, “Seu” Joaquim e Dona Jesuína assistiram ao nascimento de seu quinto filho, Otacílio Moreira Silva, de um total de nove filhos.

Otacílio criança brincava de vaqueiro. Montado em seu cavalo imaginário pastoreava o gado de mentira.

A brincadeira de criança, alimentada pela realidade que vivia, virou, no futuro e de certo modo, o seu ofício. Crescido, trabalhava na roça como tropeiro.

No ano de 1953, Otacílio casou-se com Ana, e dessa união tiveram cinco filhos.

Na década de 1970, Otacílio saiu da Bahia e rumou para São Paulo, se instalando na cidade de Diadema, no Jardim Casa Grande, onde construiu a casa em que mora atualmente.

Aposentado, trabalhou na área de construção civil.

Em 9 de junho de 2025, com muita honra e felicidade, essa família de longas histórias comemora e agradece os 100 anos de Otacílio, pai de José Sales, Eulália, Olinda, Lucélia e Maria Lúcia, sogro de Eleuzenita, Jorge, José Matos e Edmar, avô de Tatiane, Michelle, Viviane, Cíntia, Thiago, Eric, Nataly, Kelly e Guilherme. Bisavô de sete bisnetos.

E DONA ANA?

Ana Sales Silva, esposa do Sr. Otacílio, tem 93 anos. Também nasceu em Iguaí. Ela trabalhou no INPS de Diadema, na década de 1980, como auxiliar de limpeza. Se aposentou por lá mesmo

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Fotos: Pedro Vieira (PVMídia)

DO ÁLBUM DA FAMÍLIA

1 – A foto mais antiga: Otacílio e Ana, vida nova em Diadema

2 – 9 de junho de 2025: a festa do centenário

3 – Com os filhos: Olinda (a primeira à esquerda), dona Ana, José, Sr. Otacílio, Maria Lúcia, Lucélia e Eulália

4 – Dona Ana e os netos: Tatiane, Michelle, Viviane, Cíntia, Thiago, Eric, Nataly, Kelly e Guilherme

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 22 de junho de 1975 – Edição 2779

MANCHETE – Tarefa de 160 guardas é constatar poluição.

Foco de poluição, seja em indústrias ou ônibus, está sendo anotado, desde a última quinta-feira (19-6-1975), pelos 160 vigilantes da Guarda Municipal de Santo André.

Em Mauá, a construção das marginais do Rio Tamanduateí atingiria grande parte da indústria Atlantis, tida como poluidora, impedindo sua expansão.

MEIO AMBIENTE – Associação dos Farmacêuticos realizava o I Seminário sobre Ecologia do ABC, no Centro Cívico de Santo André.

NOSSAS AVENIDAS – A Piraporinha, antiga SP-180, conhecida por Estrada da Morte, passava a via municipal e seria ampliada para as duas pistas atuais.

FUTEBOL – Seleções de Santo André e São Bernardo iriam decidir, naquele domingo, a partir das 15h, no Estádio Lauro Gomes, em São Caetano, a VI Copa João Ramalho.

EM 22 DE JUNHO DE...

1896 – Criado o Distrito de Paz de Ribeirão Pires.

Ribeirão Pires foi o primeiro distrito criado no novo Município de São Bernardo, o que por si só justifica os números econômicos da época.

1905 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba, 22) – O soldado do destacamento local, Idalino de Souza Vieira, teve a felicidade de tirar sete contos e 500 mil réis na loteria da Capital, dia 19 (de junho de 1905).

1940 - Kunio Honma desembarcava em Santos e, depois, em companhia do irmão, fundaria, em Santo André, o Foto Tokio. Fonte: coluna “Memória”, Dgabc, 23-6-1988.

1996 - Museu Municipal Família Pires era montado no antigo armazém da São Paulo Railway, patrimônio histórico da cidade. Na oportunidade, Prefeitura e EBCT lançavam um carimbo comemorativo.

COBRANÇA DA MEMÓRIA – Quando será que o Museu de Ribeirão Pires retornará a este espaço tão significativo, no Centro Histórico da cidade?

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de Rondônia, hoje é o aniversário de Alto Alegre dos Parecis, Cujubim, Nova União, São Felipe D’Oeste, Teixeirópolis e Vale do Anari.

Hoje é também o aniversário de Barra do Choça (BA), Lajinha (MG), Santarém (PA) e São Jorge do Patrocínio (PR).

HOJE

Dia do Aeroviário

Dia do Orquidófilo.

12° DOMINGO DO TEMPO COMUM

22 de junho

“E vós, quem dizei que eu sou” (Jesus a seus discípulos).

Resposta de Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.

Hoje é o dia de São Tomás More (Londres, 1477-1535). Jurista.

Ilustração – Vatican News