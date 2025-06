Luana Piovani relata confusão com passageiro em avião: 'estou cansada de homem'; entenda

A atriz Luana Piovani narrou nessa sexta-feira, 20, que se envolveu em uma confusão com um passageiro durante um voo para Portugal. Segundo a artista, o homem teria reclamado de uma cantoria de seus filhos gêmeos, Bem e Liz, frutos do relacionamento com Pedro Scooby.

"Na frente deles Bem e Liz tinham dois senhores, e eles eram ingleses", disse Luana, que afirmou que um dos homens "tinha cara de insuportavelmente chato". A atriz comentou que os gêmeos "começaram a cantarolar em um volume deles dois".

Segundo Luana, o passageiro reclamou que as crianças estavam cantando muito alto. Ela rebateu: "Não, eles não estão". "Ele ficou surpreso de eu não concordar com ele", disse. Na sequência, o homem reclamou que os gêmeos estavam lhe incomodando, ao que Luana respondeu: "E eu te desejo um bom voo".

"Sabe quando você sente aquela energia de confusão?", disse ela. "Eu sou tão maluca e vou te dizer: estou tão cansada de homem hétero, branco, privilegiado, que fiquei pensando em várias coisas que ele poderia fazer e o que eu faria na sequência. ... Fiquei quase desejando que ele fizesse alguma coisa, porque queria arrebentar ele."

Atualmente, Luana vive em Lisboa. Além de Liz e Bem, ela é mãe de Dom, também fruto de seu relacionamento com Scooby.