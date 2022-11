Testamos: e não é que a pílula antirressaca NOVVO realmente funciona?

Sérgio Vinícius

Antes de começar o texto propriamente dito, vale dar o play abaixo. Feito isso, pode rolar a tela com fé.

Agora, sim.

Eu tenho há bastante tempo um problema com ressacas fortes. Acho que, de modo geral, isso se dá pela quantidade de álcool que ingiro (que palavra feia, não?).

Tem também a questão de misturar destilado com fermentado (minha mãe costuma dizer que não tem essa de mistura, dado que tudo é álcool). Isso tenho feito bem raramente por ordens médicas e também geriátricas.

De qualquer forma, misturar vinho com conhaque é tiro e queda: no caso, mais queda. Dor de cabeça, sede, essas coisas. Choconhaque também costuma complicar o dia seguinte. Vodka com soda, se não der ressaca, é porque acordei alcoolizado. Aí já sei que a coisa vai piorar em questão de horas.

Bom, dito tudo isso, sempre fui mais adepto de um Engov antes (que eu tenho quase certeza que tem efeito placebo) e umas paradas aleatórias depois – Epocler, Eparema, algo para dor de cabeça, um Paratudo para rebater, água, alguma comida gordurosa tipo McDonald’s.

Aí do nada o pessoal do NOVVO resolveu enviar, para testes do 33Giga, uma tal pílula antirressaca. É vendida como suplemento vitamínico, mas o fim mesmo é a pessoa acordar bem no dia seguinte.

É meio carinho e funciona assim: você engole logo três antes de beber e vai para o abraço. Aqui, você vê os preços completos, mas três cápsulas saem por R$ 10. Depois, é encher o caneco e ver como acorda no dia seguinte.

Eu, que quase sempre quero morrer durante uma ressaca, fiz o teste em um feriado prolongado e de sexta-feira a terça-feira, alternei dias com o NOVVO e sem o NOVVO.

O resumo é que, com ele, acordei todos os dias bem – com sono, um pouco de preguiça e só. Nos sem, ou meio bêbado, aí a ressaca foi ainda pior ou já querendo dar entrada no IML mais próximo. Com ânsia de vômito, dor de cabeça e muitas sensações que lembram escorbuto.

É importante eu dizer aqui que sou uma pessoa altamente sugestionável. Só tive efeitos colaterais da vacina de covid-19, por exemplo, depois que alguém me perguntou se eu estava bem. Certa feita, uma amiga perguntou se eu estava com frio (porque estava sentado sob um ar-condicionado) e imediatamente saí para comprar um cachecol (eu estava de bermuda, tranquilo).

Mas, como esse é um teste de produto e foi feito em primeira pessoa, eu posso dizer que o NOVVO cumpre o que promete – algo que, nem de longe, acreditei quando o pessoal da empresa me enviou os packs.

Vale a compra? Para qualquer pessoa que sofra com ressaca, sim. Para quem não bebe, acredito que nem tanto – a não ser que procure um suplemento vitamínico que, claro, não sei dizer para que serviria (talvez, se tiver vitamina C, combata escorbuto – que é, como se sabe, uma espécie de ressaca).