BC da China mantém taxas de juros de referência inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC) manteve as taxas de juros de referência inalteradas nesta sexta-feira, 20, após um corte de 10 pontos-base no mês passado.

A taxa básica de juros para empréstimos (LPR) de 1 ano permaneceu em 3%, e a taxa de 5 anos ficou em 3,5%.

A manutenção dos juros de referência pelo BC chinês era amplamente esperada pelos analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.