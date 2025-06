Festival literário termina neste domingo (22); veja os destaques

Com centenas de convidados, entre nomes da literatura nacional e internacional, A Feira do Livro termina neste domingo, 22. O evento, realizado em frente do Estádio do Pacaembu, oferece debates, oficinas e outras atividades gratuitas, além da presença de editoras e livrarias.

A programação se divide entre os três palcos, chamados de "tablados literários". A novidade é o Espaço Rebentos, com palco dedicado ao público infantojuvenil.

Entre os destaques da programação, o escritor Marcelo Rubens Paiva participa nesta sexta-feira (20) da mesa Carta aos Filhos, com a escritora Martha Nowill, no Palco Petrobras, às 13h45. Sábado (21), no mesmo palco, e também às 13h45, ocorre a homenagem a Antonio Cicero, morto em 2024, com leitura de poemas e letras de canções por Arthur Nogueira, Alice SantAnna e sua irmã, a cantora Marina Lima.

No domingo, dia 22, o ator e escritor Lázaro Ramos conversa com o teólogo Ronilso Pacheco no painel Na Nossa Pele, às 15h30, para um bate-papo sobre negritude, cultura, política e história.

SERVIÇO

O que: A Feira do Livro

Onde: Praça Charles Miller, Pacaembu

Quando: 6ª (20) e sáb. (21), das 10h às 21h; dom. (22), das 10h às 19h.

Quanto: Gratuito

Programação completa: www.afeiradolivro.com.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.