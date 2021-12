Kennedy Space Center retomará encontros com astronautas

Redação

Do Rota de Férias



15/12/2021 | 16:55



Após quase dois anos, o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, atração a menos de uma hora de Orlando, nos Estados Unidos, retomou os encontros de visitantes com astronautas. Inclusas nos ingressos convencionais, as atividades colocam a galera pertinho de veteranos da Agência Aeroespacial dos EUA. Assine nossa newsletter com dicas semanas de turismo e ganhe um e-book exclusivo com dicas de viagem. Encontros com astronautas no Kennedy Space Center

Don Thomas deu início ao retorno dos Encontros com Astronautas, com aparições em 13 e 14 de dezembro. O veterano participou como especialista de missão em quatro voos: STS-65 Columbia, STS-70 Discovery, STS-83 e STS-94, ambas através do ônibus espacial Columbia. Mike Baker, que fez parte das missões STS-43 Atlantis, STS-52 Columbia, STS-68 Endeavour e STS-81 Atlantis, vai animar a programação do complexo entre 15 e 18 de dezembro. Entre os dias 19 e 22, os visitantes terão a oportunidade de encontrar com Ken Cameron, que participou das missões STS-37 Atlantis, STS-56 Discovery e STS-74 Atlantis. De 23 a 28, será a vez do astronauta Norm Thagard, que esteve nas missões STS-7 Challenger, STS-51B Challenger, STS-30 Atlantis e STS-42 Discovery. E, para finalizar 2021, além de dar as boas-vindas a 2022, Dominic “Tony” Antonelli estará presente no local entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro. Ele voou em duas missões de ônibus espacial: STS-119 Discovery e STS-132 Atlantis. Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Chat With an Astronaut O Kennedy Space Center também lançou uma nova experiência, chamada Chat With an Astronaut. Nela, o astronauta do dia se senta em um ambiente casual e intimista, com um pequeno grupo, para responder perguntas. Uma amostra de comidas e bebidas embala a conversa sobre como é realmente viver e trabalhar no espaço.

A atração também está disponível desde 13 de dezembro, duas vezes ao dia: às 10h e às 14h. Com um custo à parte ao ingresso, ela inclui café da manhã continental pela manhã ou a escolha do chef de degustações culinárias à tarde, além de uma bebida alcoólica por ingresso de adulto, um presente comemorativo e litografia (retrato assinado) do astronauta. Na bilheteria, adultos pagam US$ 50 e crianças US$ 35, mais impostos.

É recomendada a verificação da programação diária na chegada ao complexo para ficar por dentro dos horários dos encontros. Também é possível checar o calendário de eventos para ver quem é o astronauta do dia na data da visita.