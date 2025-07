Haddad edita portaria com cortes de gastos no Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou portaria com medidas de racionalização e redução de gastos na Pasta no exercício de 2025. O texto, publicado no Diário Oficial da União, restringe compras, contratações, treinamentos e eventos até o fim deste ano.

De acordo com a portaria, "ficam suspensos os atendimentos de demandas que envolvam o uso de recursos orçamentários para a sua realização relacionadas à: adequação de leiaute; realização de eventos; aquisição de assinaturas digitais de agências de notícias; ativação de posto de trabalho terceirizado; ativação de posto de estágio remunerado; aquisição de bens e mobiliário; realização de obras, serviços de engenharia e melhorias físicas; ativação de serviço de telefonia móvel; e realização de treinamento e capacitação de servidores.

A portaria não se aplica aos gastos que já tenham notas de crédito emitidas ou que tenham por objetivo a redução de despesas condominiais, mediante a racionalização do uso dos espaços físicos; além de obras relacionadas à segurança, saúde e acessibilidade.

Haddad também suspendeu as emissões de passagens aéreas internacionais na classe executiva com exceção às destinadas ao deslocamento dele próprio.