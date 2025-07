Quina acumula prêmio de R$ 6,6 milhões para esta segunda-feira (7)

O prêmio da Quina acumulou pela quinta vez e no concurso 6767 desta segunda-feira (7) vai oferecer R$ 6,6 milhões para quem acertar os cinco números.



No sorteio deste sábado (5), no concurso 6766, ninguém acertou todas as dezenas, mas 53 apostas tiveram quatro acertos e cada uma delas vai levar R$ 9.356,57.



O sorteio do concurso 6767 será no Espaço da Sorte e transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal no canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado.

O apostador pode escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios que acertar 2, 3, 4 ou 5 deles.