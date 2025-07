Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 6 de julho de 2025

Matricídio – 1

‘Filha assassina a mãe após a discussão na Vila Linda, em Santo André’ (Setecidades, dia 2). Ainda jovem, ouvia dizer que a sociedade é como uma corrente, cujos elos representam pessoas ou grupos sociais, que têm papéis importantes a cumprir, para a manutenção da harmonia entre as partes. Mas se um dos elos se rompe, a corrente deixa de ser corrente, assim como, se um indivíduo ou um grupo social se corrompe, a sociedade se degenera. E uma sociedade degenerada, com os elos desunidos, mostra a sua desunião, a começar pela falta de harmonia na base da sociedade, que é a família. O que mantém os membros de uma família unidos, além do amor entre eles, é o respeito. Acabou o respeito pelo outro, acabou o respeito pela vida. E sem dar valor à vida do próximo, é possível uma pessoa assassinar outra da própria família, inclusive aquela é chamada de mãe.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano

Matricídio – 2

O povo e seus julgamentos! Ninguém convivia com as duas, para saber como era. O próprio pai disse que foi legítima defesa, e a população e os ‘juízes’ se sentem no direito de julgar!

Adri Baêsso

do Instagram

Janja

Onde está a Janja? Desapareceu depois das últimas viagens? Será que o Ministério das Relações Exteriores fez alguma recomendação?

Tania Tavares

Capital

Lula e Bolsonaro

“Lula chama antecessor de ‘frouxo’ e declara que não vai pedir Pix” (Política, dia 2). Bolsonaro continua sendo um fantasma que assusta Lula, que, não conseguindo governar, até hoje volta ao passado sem olhar para frente. Este País está precisando de um pouco de seriedade e, neste comentário de Lula, concordo em 100%.

Walmir Ciosani

São Bernardo

ONG

‘O que se sabe sobre a ONG Unisol que recebeu R$ 19 mi do governo Lula?’ (www.dgabc.com.br). O TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu o contrato de R$ 15,8 milhões entre governo e a ONG Unisol ligada ao PT, para limpar terra Yanomami. Com sede em São Bernardo, a ONG recebeu R$ 19,1 milhões em convênios com o governo petista desde o início da atual gestão. Os acordos fizeram a entidade alcançar repasse federal de R$ 18 milhões só em 2024! Muita gente pode achar estranho o fato de uma ONG sediada no Grande ABC ser contratada para limpar terra Yanomami em Roraima, mas vindo do PT tudo é possível.

Vanderlei Retondo

Santo André

Mundial de Clubes

Zico se fez presente no embate entre Bayern de Munique e Flamengo no Mundial de Clubes, jogo equilibrado, mas, por detalhes, a equipe alemã venceu de 4 a 2. Segundo Zico, o Flamengo falhou ao sair jogando pelo meio e, sob pressão, perdeu o jogo. Como técnico, Filipe Luís fez um bom trabalho, mas Zico viu falhas. Depois que tudo passou, é fácil criticar os erros. Zico é ídolo imortal, mas mesmo com vasta experiência como técnico no Exterior. sempre se recusou a ser técnico do Flamengo para não queimar a sua imagem de ídolo.





Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)