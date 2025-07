Trump diz que acordos tarifários dos Estados Unidos serão divulgados nesta segunda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste domingo, 6, que os acordos tarifários feitos pelos EUA com diversos países serão divulgados a partir das 13h (pelo horário de Brasília) desta segunda-feira, 7. Trump disse ainda que países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics" vão pagar uma tarifa adicional de 10%. De acordo com o republicano, "não haverá exceções a esta regra". Trump deu as declarações por meio da rede Truth Social.