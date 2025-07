Veja o obituário do Grande ABC deste dia 7 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Apparecida Tirapani Couto, 98. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Maria de Oliveira da Silva, 92. Natural de Itabaiana (Paraíba). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Gonçalves, 84. Natural de Herculândia (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Valente, 83. Natural de Santa Rita do Itueto (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitória Helena Cunha Espósito, 82. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Valéria dos Santos Altruda, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 2. Memorial Planalto.

Amparo Lujan Camilo, 80. Natural da Espanha. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria Terezinha Cianfa de Paula, 80. Natural de Américo de Campos (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vandir Humberto Benzoni, 77. Natural Ipuã (SP). Residia na Vila Rica, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Roberto Soares da Silva, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinete da Silva Freitas, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Gil de Souza, 59. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Sant André. Ajudante geral. Dia 2. Cemitério de Serra (Espírito Santo).

Edna da Silva Raimundi, 58. Natural de São Pedro do Ivaí (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cátia Correa Miranda Moschin, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Advogada. Cemitério do Carmo, Capital.

Evaldo Feliciano dos Reis, 57. Natural de Lamim (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Técnico em telecomunicações. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Doraci de Almeida Arroio, 92. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Walter Benedicto de Mesquita, 87. Natural de São Bernardo Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marcello Cornazzani Júnior, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Ludinei da Silva Figueiredo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cleide Lopes de Araújo, 53. Natural de Diadema. Residi no birro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria Custódia Martins, 91. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Jardim Joaquim Eugênio de Lima, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Sebastião.